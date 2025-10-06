Gardyn Studio 2: il giardino smart con AI per appartamenti e spazi ristretti

Gardyn Studio 2

La corsa all’innovazione tecnologica non riguarda più soltanto smartphone, elettrodomestici o automobili: oggi anche la coltivazione domestica si affida all’intelligenza artificiale. L’ultima prova arriva da Gardyn Studio 2, un sistema idroponico verticale pensato per trasformare appartamenti e piccoli spazi urbani in micro-orti intelligenti, capaci di garantire verdura ed erbe fresche tutto l’anno.

Un giardino verticale che occupa meno di una sedia

Il concetto alla base è semplice: coltivare in verticale per risparmiare spazio. Gardyn Studio 2 si sviluppa fino a circa 1,5 metri di altezza, ma occupa a terra solo 0,13 metri quadrati: meno di una sedia o di un piccolo tavolino. Nonostante le dimensioni contenute, permette di coltivare fino a 16 piante diverse contemporaneamente, rendendolo perfetto per chi vive in appartamento o in contesti urbani dove i metri quadrati sono preziosi.

Tecnologia idroponica e AI: coltivazione “hands-free”

Il cuore del progetto è l’integrazione tra coltura idroponica e automazione intelligente. L’acqua e i nutrienti vengono gestiti dal sistema senza bisogno di terra, riducendo al minimo sporco e manutenzione. La novità di questa seconda generazione è l’AI generativa Kelby, l’assistente virtuale che controlla lo stato delle piante, analizza la crescita tramite una nuova fotocamera HD ultrawide e avvisa l’utente solo quando è necessario un intervento: che si tratti di un’irrigazione straordinaria, di una cura particolare o semplicemente del momento giusto per il raccolto.

Una luce che simula alba e tramonto

Altro upgrade significativo è il sistema di illuminazione intelligente: Gardyn Studio 2 riproduce in maniera realistica l’alba e il tramonto, rendendo più dolce il ciclo vitale delle piante e migliorando la resa complessiva della coltivazione.

Design e manutenzione semplificata

Gardyn ha rivisto anche la costruzione delle colonne di supporto, ridisegnate per evitare accumuli di sporcizia e facilitare la pulizia. In pratica, la manutenzione diventa quasi inesistente. L’insieme unisce tecnologia, funzionalità e un design moderno che rende il dispositivo non solo utile, ma anche un complemento d’arredo. Il nuovo Gardyn Studio 2 è disponibile negli Stati Uniti a 549 dollari, prezzo che include uno starter kit completo per riempire subito tutti i 16 slot di coltivazione.