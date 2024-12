Ikea ha annunciato un aggiornamento significativo della sua app Home smart, introducendo una nuova funzione che promette di rivoluzionare il modo in cui gestiamo l’illuminazione domestica. Grazie a questa novità, le luci smart potranno adattarsi automaticamente ai ritmi della giornata, modificando intensità e temperatura del colore per creare un’atmosfera in sintonia con il ciclo naturale della luce solare.

La nuova illuminazione smart di Ikea

La tecnologia è pensata per migliorare il benessere quotidiano: al mattino e alla sera le luci offriranno tonalità più calde e rilassanti, ideali per iniziare o concludere la giornata, mentre nelle ore centrali emetteranno una luce più fredda e brillante, favorendo energia e concentrazione. Questo approccio mira a supportare il ritmo circadiano, cioè il nostro orologio biologico interno, influenzato dall’alternanza naturale di luce e buio.

Per attivare questa funzione, è necessario possedere l’hub Dirigera di Ikea, lanciato nel 2022 e compatibile con lo standard Matter, che consente un’integrazione più fluida tra dispositivi di marchi diversi. Tra i prodotti che supportano l’aggiornamento c’è anche la lampada Symfonisk, sviluppata in collaborazione con Sonos, che unisce illuminazione e qualità audio in un unico dispositivo.

Con questa mossa, Ikea si inserisce in una tendenza già consolidata nel settore dell’illuminazione smart, in cui marchi come Philips Hue hanno introdotto funzionalità simili. Tuttavia, Ikea punta a distinguersi con un approccio più accessibile e allineato alle nuove tecnologie di interoperabilità. Rimangono ancora alcune incognite, come la compatibilità con prodotti di terze parti e l’integrazione con altre piattaforme, come l’Adaptive Lighting di Apple.

L’aggiornamento è già disponibile per iOS, come confermato dalle note ufficiali dell’app Ikea Home smart, mentre per gli utenti Android non ci sono ancora dettagli specifici. Ikea ha però promesso ulteriori informazioni nelle prossime settimane. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel rendere le case non solo più intelligenti, ma anche più attente al nostro benessere quotidiano, confermando il ruolo sempre più centrale dell’illuminazione smart nella vita moderna.