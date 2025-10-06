Drizzl, il sistema di irrigazione smart ideato da un’adolescente

irrigazione

Un’idea nata dall’esperienza personale, cresciuta tra due mondi diversi, e trasformata in un progetto concreto capace di attirare l’attenzione di Google, della NASA e persino della Marina statunitense. È questa la storia di Khushi Shah, studentessa oggi alla Northeastern University di Boston, che da adolescente ha ideato Drizzl, un sistema di irrigazione intelligente pensato per ridurre gli sprechi d’acqua e ottimizzare la cura di giardini e coltivazioni.

Dall’India agli Stati Uniti: la scintilla che ha dato vita a Drizzl

La genesi di Drizzl parte da un contrasto vivido. Durante un soggiorno in Gujarat, terra d’origine della sua famiglia, Shah vide donne e ragazze costrette a camminare chilometri ogni giorno per procurarsi acqua pulita, sacrificando studio e lavoro. Tornata negli Stati Uniti, il paradosso: impianti di irrigazione che continuavano a funzionare anche nei giorni di pioggia, sprecando litri e litri di risorsa preziosa.

Da questa contraddizione nacque la domanda: si può fare meglio? Così, ancora alle scuole medie, Khushi iniziò a lavorare a prototipi di sistemi di irrigazione più intelligenti, presentandoli a fiere scientifiche scolastiche. Il successo fu tale da attrarre fin da subito l’interesse di grandi istituzioni e aziende tecnologiche.

Dall’idea alla startup

Il percorso imprenditoriale prese slancio durante il liceo, quando Shah iniziò a studiare da autodidatta hardware e software per trasformare la sua intuizione in un vero prodotto. I genitori, entrambi ingegneri e imprenditori, le fornirono supporto tecnico e contatti chiave. Dopo il diploma anticipato, Drizzl divenne una startup a tutti gli effetti, con l’obiettivo di portare l’irrigazione smart nelle case e nei campi.

Come funziona Drizzl

Ciò che distingue Drizzl dalle soluzioni esistenti è l’approccio predittivo. Non si limita a interrompere l’irrigazione quando inizia a piovere, come fanno i classici sensori meteo. Incrocia in tempo reale i dati dei sensori nel terreno con le previsioni meteorologiche fino a 48 ore e con dati storici. È quindi in grado di pianificare in anticipo l’irrigazione, evitando sprechi e distribuendo l’acqua solo quando serve davvero.

Un sistema che, già nella sua versione attuale, rappresenta un salto qualitativo notevole. E le potenzialità future sono ancora maggiori: Shah ha confermato che l’intelligenza artificiale verrà integrata nelle prossime versioni, rendendo Drizzl capace di imparare dai comportamenti degli utenti e dai microclimi locali.

Oltre l’irrigazione: fertilizzanti e smart home

L’architettura alla base del sistema non si limita all’acqua. Lo stesso meccanismo predittivo può essere applicato anche alla distribuzione di fertilizzanti o altri prodotti agricoli, rendendo Drizzl una piattaforma flessibile per la gestione delle coltivazioni.

Non a caso, la creatrice lo definisce “il prossimo grande prodotto per la smart home”. Oltre alle applicazioni agricole, infatti, Drizzl arriverà presto in versione domestica per i giardini di casa, integrandosi con i sistemi di domotica già diffusi.

Prime applicazioni e futuro commerciale

Ad oggi, Drizzl è stato testato con successo in contesti complessi come campi da golf, campus universitari e aree verdi pubbliche nel Midwest degli Stati Uniti, dimostrando di poter ridurre significativamente consumi e costi di irrigazione.

Il passo successivo è la commercializzazione: il prodotto sarà presto acquistabile online e successivamente attraverso rivenditori selezionati, con la promessa di diventare un alleato fondamentale per chiunque voglia un giardino più green — in tutti i sensi.