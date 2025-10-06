AliExpress abbassa la spesa per il Mini PC ACEMAGIC: ora costa pochissimo

Una vera e propria occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire oggi, infatti su AliExpress è possibile acquistare un mini PC di ACEMAGIC a un prezzo tutt’altro che impossibile, grazie allo sconto applicato che corrisponde a circa 300 euro sul listino iniziale.

Il prodotto rappresenta alla perfezione la fascia media del settore di appartenenza, essendo comunque perfettamente adattato in termini di usabilità quotidiana con il suo processore N150, ma anche con la configurazione di base che prevede la possibilità di accedere a 16GB di RAM DDR4 e 1TB di memoria interna su SSD. Il mini PC presenta un design abbastanza classico, è un parallelepipedo a base quadrata, realizzato con una scocca metallica e inserti plastici, colorazione grigio argento con finitura opaca su tutta la superficie a rendere l’esperienza visiva ancora più accattivante.

La connettività fisica è sufficientemente ricca, difatti sulla superficie del dispositivo possiamo trovare due porte USB 3.2 TypeA e un jack audio da 3,5mm nella parte anteriore, mentre posteriore ecco arrivare una porta ethernet, una DisplayPort 1.4 con trasmissione in 4K a 60Hz, passando anche per due HDMI 2.0 in 4K a 60hz, 2 porte USB 2.0 di tipo A e chiaramente la DC IN, essendo assente la batteria integrata.

AliExpress, ecco quale è lo sconto migliore di oggi

Gli utenti che oggi vogliono cercare di risparmiare al massimo sull’acquisto di questo mini PC sono pronti a fare la differenza, difatti il suo listino di 432,64 euro è ampiamente superato, arrivando così a dover spendere solamente 135,35 euro per il suo acquisto definitivo. Potete ordinarlo collegandovi subito qui.

La spedizione in questo caso avviene direttamente dalla Germania, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro massimo 7 giorni (non lavorativi), con consegna gratuita, senza costi aggiuntivi o dazi doganali di alcun tipo da pagare. Gli interessati devono infine sapere che è possibile effettuare il reso gratuito entro 15 giorni.