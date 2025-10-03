AliExpress lancia uno sconto da non perdere: OFFERTA di 425 euro sul Nubia Z70s Ultra

Sconti a più non posso disponibili su AliExpress, in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare anche il Nubia Z70S Ultra, un dispositivo portatile che raggiunge vette inimmaginabili in termini di prestazioni generali, pur mantenendo, grazie appunto alla promozione in oggetto, un prezzo finale tutt’altro che elevato.

Alla base del prodotto possiamo trovare un display da ben 6,85 pollici di diagonale, è un AMOLED di ottima qualità generale con dettagli e nitidezza di livello superiore, al cui fianco è stato posizionato forse il miglior processore del biennio 2024/2025: Qualcomm Snapdagon 8 Elite. Il top di gamma a tutto tondo offre prestazioni incredibili, ancora di più accorpato con 12GB di RAM, perfetti per multitasking e non solo. Il dispositivo è inoltre caratterizzato da un pannello adatto anche al gaming, con i suoi 144Hz, che può essere facilmente utilizzato praticamente ovunque vogliate, presentando allo stesso tempo certificazione IP69.

Tutta questa qualità va purtroppo a discapito della portabilità, avendo nel contempo un peso di 228 grammi, con dimensioni di 164,3 x 77,1 x 8,6 millimetri di spessore. Il comparto fotografico vuole essere allo stesso tempo di alto livello, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, e anche un teleobiettivo da 64 megapixel con stabilizzatore ottico integrato. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, possiamo invece trovare un sensore da 16 megapixel con apertura F2.

AliExpress, spezza il prezzo del Nubia Z70s Ultra

L’utente interessato al suo acquisto deve comunque sapere che la spesa iniziale di 1023,99 euro è solamente un lontano ricordo, oggi può essere vostro con una riduzione di 425,50 euro, e arrivare in questo modo a un valore finale che corrisponde esattamente a 598,79 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Come per la maggior parte dei prodotti di cui vi parliamo nei nostri articoli, anche in questo caso la spedizione avviene direttamente dalla Spagna, con consegna a domicilio entro una decina di giorni.