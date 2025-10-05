Xiaomi 17 Fold: potrebbe essere questo il nome del prossimo pieghevole della casa cinese

Xiaomi Fold

Arrivano segnali importanti sul fronte pieghevoli di Xiaomi. Dopo mesi di ipotesi legate a un possibile Mix Fold 5, gli ultimi indizi emersi online sembrano suggerire un cambio di strategia: il nuovo modello dovrebbe chiamarsi Xiaomi 17 Fold, legandosi così alla linea flagship appena presentata con Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max.

Dal database IMEI al cambio di naming

A far scattare i rumor è stato il database IMEI, nel quale è comparso un nuovo dispositivo con numero seriale 26023PN08C e nome in codice pecan. La sigla “PN” è un dettaglio interessante: fino a oggi, i pieghevoli della gamma Mix Fold erano contrassegnati da “PX”. L’associazione con la serie principale, dunque, apre la strada al possibile debutto della nuova denominazione 17 Fold.

Quando potrebbe arrivare

Tradizionalmente, Xiaomi lancia i suoi pieghevoli nel mese di giugno. Ma stavolta la tempistica potrebbe cambiare: alcune fonti parlano di un debutto anticipato a febbraio 2026, in parallelo con il lancio del futuro Xiaomi 17 Ultra. Se così fosse, la compagnia cinese cercherebbe di rafforzare la sua offerta di fascia premium con un pacchetto di annunci ravvicinati.

Le possibili specifiche

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma i rumor parlano di un comparto fotografico simile a quello del Mix Fold 3, con:

sensore principale Samsung S5KHP5 da 200 MP

ultra-wide OV50M da 50 MP

ulteriore sensore ausiliario OV50M da 50 MP

fotocamera frontale OV16F da 16 MP

Sul fronte hardware, essendo parte della serie top, è quasi certo l’arrivo del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, già visto sugli Xiaomi 17.

Un passo strategico per Xiaomi

Se confermata, la scelta di ribattezzare la gamma pieghevole sotto il cappello “17” indicherebbe la volontà di integrare i foldable nel percorso principale dell’azienda, anziché mantenerli come linea separata. Una mossa che potrebbe anche rafforzare la percezione del 17 Fold come vero e proprio flagship, alla pari delle varianti Pro e Ultra. Per ora, comunque, si tratta solo di indiscrezioni: serviranno conferme ufficiali da Xiaomi, che con ogni probabilità arriveranno già nei prossimi mesi.