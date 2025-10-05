Samsung One UI 8.5: tutte le novità in arrivo per i Galaxy

Samsung

Samsung è pronta a un nuovo passo evolutivo con One UI 8.5, aggiornamento che non si limita a piccoli ritocchi ma introduce un cambio di rotta nel design e nelle funzionalità. Grazie a un’anteprima esclusiva diffusa da SamMobile, possiamo osservare la nuova interfaccia in funzione su Galaxy S25 Ultra e farci un’idea chiara delle trasformazioni che interesseranno la gamma Galaxy nei prossimi mesi.

Un design più moderno e accessibile

La novità più evidente riguarda l’impostazione grafica generale. Il menu Impostazioni adotta linee morbide e angoli arrotondati, con una maggiore spaziatura tra gli elementi che rende la lettura più ariosa. La barra di ricerca viene riposizionata in basso, scelta pensata per facilitare l’uso a una mano, mentre l’icona della batteria lascia spazio a una percentuale numerica, personalizzabile con sfondo evidenziato per chi preferisce un approccio visivo. Questi cambiamenti riflettono l’intenzione di Samsung di avvicinarsi ai principi del Material Design 3 di Google, con un tocco di ispirazione da iOS, senza però perdere la propria identità.

Un pannello di controllo rivoluzionato

Il pannello delle impostazioni rapide è stato riprogettato in maniera radicale. Gli utenti avranno la possibilità di organizzare i toggle non più solo in griglie prestabilite, ma liberamente, sia in verticale che in orizzontale, e persino eliminarli se non utili. Una libertà che risponde a una richiesta storica della community e che eleva il livello di personalizzazione mai visto prima su One UI.

App core: estetica e nuove funzioni

Le principali app di sistema si allineano al nuovo linguaggio visivo.

Telefono : nuova barra inferiore ridisegnata e funzioni inedite come Direct Voicemail e Transcript Assist, che migliorano la gestione delle chiamate e dei messaggi vocali.

: nuova barra inferiore ridisegnata e funzioni inedite come Direct Voicemail e Transcript Assist, che migliorano la gestione delle chiamate e dei messaggi vocali. Galleria : navigazione inferiore a pillola con icone scorrevoli per Immagini, Album, Storie e Menu. Vengono aggiunte nuove opzioni di gestione legate agli scatti.

: navigazione inferiore a pillola con icone scorrevoli per Immagini, Album, Storie e Menu. Vengono aggiunte nuove opzioni di gestione legate agli scatti. Fotocamera: meno cambiamenti estetici, ma opzioni più chiare per i video, possibilità di salvataggio diretto su memoria esterna e introduzione della registrazione doppia.

Altre novità sotto il cofano

Oltre alle modifiche visibili, diverse indiscrezioni anticipano ulteriori funzionalità:

Notifiche con sfondo sfocato sulla schermata di blocco per un look più elegante;

Privacy Display, per proteggere meglio i contenuti da occhi indiscreti;

Quick Share via NFC, per scambi più rapidi tra dispositivi;

Screening automatico delle chiamate, utile per filtrare lo spam.

Un pacchetto che conferma la volontà di Samsung di rendere l’esperienza Galaxy sempre più sicura, flessibile e attenta al benessere dell’utente.