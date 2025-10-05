WhatsApp iOS, in arrivo la nuova interfaccia per le chiamate

WhatsApp sta effettuando dei cambiamenti davvero significativi alla piattaforma.

In realtà, l’applicazione verde è sempre stata avvezza a degli aggiornamenti che la cambiassero e modificassero le proprie funzioni in maniera ciclica.

Si tratta proprio di una politica ben precisa, di rimodernare la piattaforma seguendo l’avanzamento tecnologico e generando più flusso di utenti.

Recentemente infatti sono stati integrati dei cambiamenti importanti.

Uno su tutti è quello dell’integrazione dell’intelligenza artificiale, tramite il chatbot di Meta AI.

Esso rappresenta una modifica quasi rivoluzionaria, poiché l’AI è considerata la tecnologia del secolo. E tramite essa è possibile aiutare gli utenti in diversi modi.

Al momento WhatsApp sta rilasciando un nuovo aggiornamento che riguarda iOS.

WhatsApp: cosa cambia per le chiamate su iOS?

L’ultimo aggiornamento di casa WhatsApp che riguarderà iOS, poiché già introdotto su Android nei mesi passati, riguarderà le chiamate.

WhatsApp ultimamente sta dando una particolare attenzione alla funzione delle chiamate.

In particolare, con questo aggiornamento, si andrà a creare un’interfaccia dedicata alla gestione delle chiamate.

L’interfaccia in questione sarà dunque dedicata esclusivamente a questa sezione. Si tratta di un modo per rendere molto più chiara e soprattutto funzionale la gestione delle chiamate su WhatsApp.

Nell’hub creato esclusivamente per le chiamate sarà possibile gestire diverse questioni.

Innanzitutto, si potrà accedere e visualizzare un’unica cronologia che mostrerà tutte le chiamate recenti.

Altre funzioni che si possono visionare sono la possibilità di avviare chiamate rapide ai contatti che si chiamano più frequentemente e pianificare anche chiamate di gruppo.

Si tratta di aggiornamenti interessanti, poiché alcune funzioni relative alla chiamata che prima erano sparse sull’applicazione, ora sono concentrate in un’unica interfaccia.

La novità può sembrare piccola rispetto ad altri aggiornamenti che sono stati effettuati sulla piattaforma in tempi più lontani e anche recenti, eppure migliorerà complessivamente la gestione di una funzione molto utilizzata dagli utenti su WhatsApp.