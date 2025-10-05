Windows 11 Insider, corretto il bug che faceva sparire le nuove funzioni

Microsoft ha confermato e risolto un bug che aveva creato non pochi disagi agli iscritti al programma Windows Insider. Nelle ultime build di anteprima rilasciate a inizio settimana per i canali Dev e Beta (26120.6760 e 26220.6760), alcuni utenti avevano segnalato la scomparsa improvvisa di nuove funzionalità sperimentali, tra cui aggiornamenti a Esplora File e strumenti di ricerca.

Il problema riguardava in particolare chi aveva attivato l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”. Dopo l’installazione delle build, le funzioni innovative già introdotte nelle settimane precedenti non risultavano più accessibili. Questo ovviamente ha fatto preoccupare gli utenti che hanno provveduto subito a segnalare l’accaduto, fino a ricevere finalmente un fix.

La risposta di Microsoft ai problemi segnalati dagli Insider è arrivata

L’azienda di Redmond ha preso atto delle segnalazioni arrivate dalla community e ha aggiornato i post ufficiali delle build, confermando l’esistenza del bug. Per risolverlo, è stato distribuito un Aggiornamento della Configurazione di Windows, progettato appositamente per ripristinare le funzionalità scomparse. Si tratta di un pacchetto leggero, già in rollout sugli Insider interessati, che riporta il sistema alla normale operatività.

Questo intervento conferma ancora una volta l’importanza del programma Insider, che consente a Microsoft di testare nuove funzioni su larga scala prima del rilascio globale, raccogliendo feedback preziosi per evitare problemi nella distribuzione stabile.

Windows 11 25H2, il nuovo aggiornamento annuale

Oltre ai lavori sulle build di anteprima, il 30 settembre Microsoft ha pubblicato la versione stabile di Windows 11 25H2, l’aggiornamento annuale disponibile per tutti tramite Windows Update. L’update porta con sé varie novità, ma non è esente da criticità: l’azienda ha infatti segnalato un malfunzionamento noto che interessa il Media Creation Tool sui dispositivi con architettura ARM, impedendone al momento l’uso corretto. Fortunatamente la correzione del bug in questione anti agli utenti un tipo di utilizzo totalmente diverso e molto più fluido.