Redmi A5 a un prezzo RIDICOLO su Amazon: tuo a soli 84 euro

Redmi A5 è a tutti gli effetti uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo tra quelli attualmente in commercio, proprio perché al giorno d’oggi può essere vostro a soli 84 euro, grazie allo sconto che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione.

Nel momento in cui ci approcciamo a un device di fascia bassa, la prima cosa che notiamo è un display davvero di grandi dimensioni, difatti in questo caso è un pannello da 6,88 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 720 x 1640 pixel, un IPS LCD con densità di 260 ppi e refresh rate a 120Hz, passando anche per 16 milioni di colori.

La sua natura la ritroviamo più che altro nel processore, un Unisoc T7250, che con i suoi otto-core raggiunge una frequenza di clock massima di 1,8GHz, sempre affiancato dalla presenza di GPU Mali-G57 MP1, oltre a 4GB di RAM. A differenza di modelli ben più costosi, in questo caso la memoria interna è espandibile con l’ausilio di una microSDXC. In termini fotografici, il prodotto in questione integra posteriormente un singolo sensore da 32 megapixel, con risoluzione di 3266 x 2449 pixel, passando anche per un’apertura F2 e un sensore anteriore da 8 megapixel (sempre con apertura F2).

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech e riceverete ogni giorno i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone con i prezzi più bassi del momento.

Redmi A5, la promozione di oggi è una delle migliori su Amazon

Ottima opportunità per accedere a un prodotto di alto livello a basso prezzo, difatti il suo listino di 139,90 euro è solo un lontano ricordo, proprio perché oggi il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 84,92 euro per il suo acquisto definitivo, approfittando del 39% di sconto applicato in modo completamente automatico. Per effettuare l’ordine, collegatevi subito qui.

Prima di procedere all’acquisto, ricordatevi che all’interno della confezione non sono presenti gli alimentatori, o caricabatterie.