Samsung rafforza il suo impero audio

L’azienda Harman International, controllata da Samsung, ha da poco completato l’acquisizione di Sound United. Ovvero la divisione audio consumer che apparteneva a Masimo Corporation, con un’operazione dal valore di 350 milioni di dollari. L’accordo porta sotto l’ala del colosso sudcoreano alcuni tra le realtà più prestigiose del mercato attuale. Ne sono un esempio Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio, Definitive Technology, HEOS, Classé e Boston Acoustics.

Si tratta di un passo molto importante che rafforza la posizione di Harman, già nota per brand storici come JBL e Harman Kardon. Ma soprattutto permette a Samsung di espandere ulteriormente la propria influenza in settori chiave dell’audio domestico e professionale. Dalle cuffie agli amplificatori, dai componenti hi-fi ai sistemi per auto, offrono un gran numero di soluzioni audio per gli appassionati e i professionisti del suono.

Samsung e le nuove opportunità di crescita

Nonostante l’acquisizione, Sound United però, continuerà ad operare in maniera indipendente all’interno della divisione Lifestyle di Harman. Una simile scelta, come è stato spiegato, serve a tutelare l’identità e la tradizione dei singoli brand, mantenendo viva la fedeltà dei clienti che nel tempo hanno scelto prodotti diventati simboli di qualità e innovazione. Al tempo stesso, tale integrazione garantirà una maggiore apertura alle risorse globali di Samsung e Harman. In questo modo si avrà libero accesso a nuove possibilità di sviluppo tecnologico e commerciale su scala internazionale.

Dave Rogers, presidente della Lifestyle Division di Harman, ha sottolineato l’importanza storica di questa integrazione. Egli ha infatti ricordato come i brand di Sound United abbiano radici profonde nella passione per il suono e nella ricerca costante della qualità. Secondo Rogers, simili collaborazioni rafforzeranno la capacità di Harman di imporsi come leader indiscusso nel settore, puntando a traguardi mai raggiunti prima.

Insomma, con l’ingresso di marchi leggendari come Denon e Bowers & Wilkins, Samsung conquista una posizione di prestigio nel mercato audio a livello mondiale. L’operazione garantisce non solo un ampliamento di catalogo, ma anche un segnale chiaro della volontà dell’azienda di conquistare la fascia premium e guidare l’innovazione del settore.