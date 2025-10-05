Samsung Galaxy S26 in arrivo: le 8 novità più attese nel 2026

La serie Galaxy S26 dovrebbe debuttare a gennaio 2026 e, secondo le indiscrezioni, Samsung potrebbe rivedere la propria lineup. Alcuni rumor parlano dell’addio alla versione Plus, sostituita da un modello Edge. Non è esclusa nemmeno una ridenominazione: il modello base potrebbe diventare Galaxy S26 Pro, mentre l’unico nome confermato sarebbe quello dell’Ultra.

Chip Snapdragon ed Exynos

Dopo aver puntato esclusivamente sullo Snapdragon 8 Elite per la serie S25, Samsung potrebbe tornare alla strategia divisa. Le anticipazioni parlano di un Snapdragon 8 Elite Gen 5 per l’Ultra e di un Exynos 2600 per Pro ed Edge. Quest’ultimo è prodotto con processo a 2 nm, con rese non perfette ma sufficienti per un impiego su larga scala. In mercati come Stati Uniti e Corea del Sud, però, si prevede ancora un’esclusiva Snapdragon.

Ricarica più veloce

Uno dei limiti più discussi degli ultimi top di gamma Samsung è la ricarica, ferma a 45W. Con il Galaxy S26 Ultra si potrebbe finalmente passare a 60W cablati, un miglioramento non rivoluzionario ma comunque significativo.

Qi2 e magneti integrati

Sul fronte wireless, i modelli Edge e Ultra dovrebbero integrare il supporto a Qi2. L’Edge potrebbe addirittura includere magneti dedicati, in diretta concorrenza con soluzioni come iPhone Air e Pixel 10. Per l’Ultra ci sono state incertezze legate alla presenza della S Pen, ma le ultime voci indicano che lo stilo non verrà sacrificato.

Una nuova S Pen

L’S Pen dell’Ultra dovrebbe debuttare con un design leggermente rivisto, più rotondo, in linea con lo stile meno squadrato adottato già con la serie S25.

Fotocamere aggiornate

Non ci sarà una rivoluzione completa, ma alcuni miglioramenti mirati:

Galaxy S26: nuovo sensore con qualità superiore, senza variazioni nei megapixel;

Galaxy S26 Edge: ultra-wide da 50 MP accanto al sensore principale da 200 MP;

Galaxy S26 Ultra: nuovo sensore Sony da 200 MP con dimensioni più grandi (1/1.1”), possibile ritorno della apertura variabile.

Design più sottile e moduli rivisti

Il Pro potrebbe sfoggiare un modulo fotocamera più compatto, mentre l’Edge è atteso con una isola fotografica orizzontale che richiama le ultime scelte di Apple e Google. L’Ultra, invece, dovrebbe essere leggermente più sottile (circa 0,4 mm in meno rispetto al S25 Ultra), pur mantenendo uno stile simile.

Display M14 OLED

La novità forse più attesa riguarda lo schermo: il Galaxy S26 Ultra potrebbe integrare un nuovo pannello M14 OLED, più luminoso, duraturo ed efficiente nei consumi, con benefici sia per la resa visiva che per l’autonomia.