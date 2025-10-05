Offerta CoopVoce: EXTRA 300 a 8,90 € al mese fino al 29/10

Se stai cercando un’offerta che unisca chiarezza, convenienza e stabilità, CoopVoce ha pensato a qualcosa di davvero interessante con EXTRA 300. Fino al 29 ottobre, chi porta il proprio numero in CoopVoce può attivare la promozione a 8,90 € al mese PER SEMPRE, senza sorprese: l’attivazione è gratuita e la cifra rimane la stessa ogni mese. È un vantaggio non da poco, soprattutto se pensi a quanto spesso le tariffe cambiano o aumentano altrove.

Porta il tuo numero in CoopVoce e ottieni EXTRA 300 a 8,90 € al mese per sempre

EXTRA 300 mette a disposizione 300 GB alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS, e se viaggi in UE o nel Regno Unito, puoi usare tutti i giga come se fossi in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio. In pratica, sei sempre connesso senza pensieri, sia per lavoro sia per svago, senza doverti preoccupare di costi extra.

Attivare l’offerta è semplice e flessibile. Puoi richiedere la SIM direttamente online e riceverla a casa in pochi giorni, con attivazione inclusa, oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop: anche in questo caso l’attivazione non costa nulla. Per chi è già cliente, è possibile passare a EXTRA 300 con un cambio promo a 9,90 € più il canone mensile di 8,90 € scalato dal credito residuo.

EXTRA 300 include anche funzionalità extra: hotspot, il servizio “LoSai di Coop”, assistenza via App o chat con specialisti e numeri a sovrapprezzo bloccati. Il tutto senza vincoli o costi nascosti. E se hai un dispositivo compatibile, puoi attivare subito la tua eSIM usando SPID o CIE, senza muoverti da casa.

La copertura è un altro punto di forza: CoopVoce garantisce una rete affidabile al 99,8%, con connessione 4G veloce e servizio VoLTE che ti permette di navigare anche durante le chiamate. La rete è flessibile: puoi usare la tua connessione come hotspot e controllare i tuoi dispositivi smart a distanza. Inoltre, grazie alle ecoSIM realizzate con plastica riciclata, CoopVoce combina tecnologia e sostenibilità, unendo qualità e rispetto per l’ambiente.

Dal 2007, CoopVoce si distingue per trasparenza e lealtà, senza aumenti imprevisti e con offerte pensate per chi vuole restare sempre connesso senza complicazioni. Con EXTRA 300 hai tutto quello che serve: velocità, copertura, servizi pratici e la tranquillità di una tariffa stabile, chiara e conveniente. È un’offerta pensata per semplificare la tua vita digitale, che tu stia a casa, in viaggio o in movimento.