BMW M3 shock: continua con l’endotermico

Le immagini trapelate online mostrano una BMW M3 coperta da mimetiche pesanti, ciononostante, alcuni dettagli non riescono a restare nascosti. Davanti emergono nuove prese d’aria, indizio inequivocabile di un motore endotermico sotto il cofano. Dietro, quattro terminali di scarico tradiscono la natura a benzina. Il resto della carrozzeria richiama da vicino la variante elettrica, con il frontale ispirato al linguaggio Neue Klasse. Le proporzioni restano aggressive, con passaruota allargati e cerchi in lega di dimensioni generose. Colpisce l’impianto frenante potenziato, le maniglie a filo con la carrozzeria e un piccolo spoiler posteriore che accenna a un temperamento sportivo. Sembra quasi un enigma su ruote: futuro ed eredità racchiusi nello stesso profilo.

L’abitacolo, come intuibile, non è ancora stato svelato, ma appare scontato il debutto del Panoramic iDrive già visto sulla nuova BMW iX3. Un display esteso, pensato per trasformare ogni viaggio in un’esperienza digitale, troverà spazio anche sulla sportiva. È lecito aspettarsi un ambiente raffinato, connesso e proiettato al domani, senza rinunciare a materiali esclusivi. Ci si chiede quale sarà l’equilibrio tra tecnologia e anima sportiva. La M3 è sempre stata un’auto capace di emozionare con la sua guida, e l’attesa cresce nel vedere come tradizione e innovazione sapranno fondersi.

Sotto il cofano il ruggito del sei cilindri BMW

Il mistero più grande resta quello del motore. Le indiscrezioni parlano di un sei cilindri 3.0 biturbo aggiornato con tecnologia Mild Hybrid. Una scelta che garantirebbe consumi più contenuti senza sacrificare la potenza. La domanda è inevitabile: quanto potrà spingersi questo propulsore, e fino a quando resterà fedele alla benzina? BMW sembra intenzionata a offrire due anime della stessa sportiva. Da una parte, l’attesa M3 elettrica sulla piattaforma BMW Neue Klasse, prevista per il 2027. Dall’altra, la versione endotermica che potrebbe arrivare l’anno successivo. Una doppia via che racconta la volontà di non abbandonare i puristi. Le foto spia non fanno che alimentare la curiosità: sarà ancora lei, la BMW M3 capace di far vibrare la strada con un rombo inconfondibile?