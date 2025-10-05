AliExpress, occasione speciale con il tablet Android a soli 57 euro

Il tablet Android è attualmente in promozione su AliExpress, uno sconto che nessuno si aspettava effettivamente di vedere, ma che finalmente è arrivato e propone in cambio un risparmio nettamente superiore al normale, pronto a fare la differenza in un mercato davvero ricco di soluzioni tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere.

La soluzione di cui vi parliamo oggi vede offrire la possibilità di mettere le mani su un prodotto con diagonale da 11 pollici, che raggiunge una risoluzione massima in 2.5K, cornici davvero sottilissime, colori ben rispettati e una gamma cromatica sufficientemente ampia. Sotto il cofano si può trovare un processore da vero e proprio top di gamma, essendo comunque il Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, che viene completato dalla presenza di una configurazione davvero di tutto rispetto: 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. Proprio quest’ultime due specifiche rendono perfettamente l’idea della qualità generale del prodotto, dimostrando ancora una vola quanto basti poco per rendere il device estremamente versatile e pronto a fare la differenza.

Un’altra caratteristica da tenere bene in considerazione riguarda sicuramente la presenza di una batteria da 10’000mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a garantire una usabilità quotidiana più che prolungata nel tempo, con supporto alla ricarica rapida.

AliExpress ha in serbo uno sconto speciale per questo tablet Android

La spesa per l’acquisto del modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo è davvero ridottissima, difatti non è assolutamente necessario spendere i 67,77 euro per il listino, ma addirittura si scende a dover sostenere un investimento finale corrispondente a soli 57,60 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

Al momento attuale potete scegliere tra svariate colorazioni in fase d’acquisto, e oltretutto potrete anche decidere di mettere le mani su una variante differente da quella da noi indicata, essendo comunque un tablet con 5G, quindi possibilità di collegarsi alla rete tramite SIM/eSIM.