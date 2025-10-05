Samsung Galaxy XR: presto avviate le pre-registrazioni

Il settore della realtà estesa sta per accogliere un nuovo protagonista. Samsung, infatti, si prepara a lanciare un visore per realtà mista che promette di ridefinire l’esperienza immersiva per gli utenti. Il dispositivo, noto con il nome commerciale Galaxy XR, nasce all’interno del progetto Moohan e rappresenta il primo passo concreto dell’azienda sudcoreana in un mercato fino a oggi dominato da realtà come Meta e Apple. La mossa arriva in un momento in cui il pubblico e gli investitori guardano con crescente interesse alle possibilità offerte dalla combinazione di realtà virtuale e aumentata. Segnando una sfida strategica per Samsung nel posizionarsi tra i leader del settore.

Samsung Galaxy XR: ecco cosa sappiamo sul nuovo dispositivo

Il visore integra un chipset Snapdragon di ultima generazione, frutto della collaborazione con Qualcomm. Mentre Google contribuisce con la piattaforma Android XR, pensata per garantire un ecosistema uniforme. Anche se il dispositivo è già stato mostrato in alcune anteprime pubbliche nel corso del 2025, i dettagli completi sulle specifiche tecniche restano in gran parte riservati.

Secondo le ultime informazioni, le pre-registrazioni per il visore inizieranno il 15 ottobre. Anticipando la presentazione ufficiale prevista per il 21 ottobre. Tale strategia, già sperimentata da Samsung in passato, punta a creare interesse e a consentire agli utenti più motivati di assicurarsi un accesso privilegiato ai preordini. I quali potrebbero includere incentivi speciali o vantaggi esclusivi. Per i dettagli ufficiali, però, bisognerà attendere il momento del lancio.

Non è ancora chiaro quale sarà il prezzo finale o la disponibilità globale. Le stime preliminari indicano un costo superiore ai 2.000 euro. Con una distribuzione iniziale limitata a mercati selezionati. Il posizionamento del prodotto suggerisce che Samsung mira a un pubblico premium, interessato a un’esperienza immersiva avanzata. La capacità dell’azienda di ritagliarsi uno spazio in un settore in rapida crescita dipenderà dalla combinazione di innovazione, compatibilità e strategia di mercato.