Tim: sul sito ufficiale arriva un’offerta per chi vuole navigare

Un elemento ormai imprescindibile della nostra routine giornaliera sicuramente è l’utilizzo dello smartphone ed il conseguente utilizzo di minuti, SMS e gigabyte di traffico dati da dover sfruttare per poter restare connessi con la nostra vita digitale, gli ultimi infatti sono diventati ormai indispensabili per poter svolgere tutte le attività di cui abbiamo bisogno dal mandare un semplice messaggio fino a pubblicare una foto sui social network.

Di conseguenza risulta assolutamente indispensabile trovare l’offerta più adatta ai nostri bisogni in modo da attivare senza sbagliare, ecco che dunque leggere con attenzione i tanti cataloghi di offerte disponibili all’interno della nostra penisola rappresenta uno step indispensabile, sbagliare infatti potrebbe significare oltre che buttare soldi, anche rischiare di trovarsi alla fine del mese senza ciò che ci serve per navigare senza problemi.

Un provider che qui in Italia rappresenta una vera e propria certezza e potrebbe fare al caso vostro da questo punto di vista è TIM, l’operatore tinto di blu infatti ha un catalogo a dir poco sconfinato e offre promozioni per tutti i gusti, oggi ve ne portiamo una che può soddisfare davvero tanti palati dal momento che può essere anche evoluta ottenendo giga illimitati in determinate condizioni.

Tanti giga e oltre

L’offerta di cui vi parliamo oggi offre 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS verso tutti, l’offerta in questione ha un costo di 9,99 € al mese con 10 € validi come costo di attivazione che includono il prezzo della Sim e della spedizione, la vera chicca però è per coloro che hanno già un’offerta di rete fissa attiva nel proprio salotto di casa, in questo caso infatti l’offerta mobile può essere evoluta e migliorata ottenendo giga completamente illimitati senza nessun costo aggiuntivo o vincolo ulteriore, un elemento certamente importante che attualmente pochi provider possono offrire.