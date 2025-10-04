YouTube Music aggiorna la grafica: nuove icone su app e web

YouTube Music continua il suo percorso di rinnovamento con un aggiornamento grafico che riguarda le icone dell’applicazione. Le modifiche sono in fase di rollout globale e interessano sia le versioni per iOS e Android sia l’interfaccia web. L’obiettivo è uniformare lo stile con linee più spesse e arrotondate, sostituendo i vecchi contorni sottili con un look più moderno e facilmente leggibile.

L’app di streaming musicale di Google vive un periodo ricco di novità: negli ultimi mesi sono arrivate diverse funzioni inedite e adesso è il turno di un intervento estetico che rende l’interfaccia più omogenea e visivamente accattivante.

YouTube Music, le novità sono diverse: eccole

Le modifiche toccano diverse aree dell’applicazione. I tab nella barra inferiore sono stati ridisegnati con un tratto più marcato, la campanella delle notifiche ha un aspetto più evidente e la classica lente di ingrandimento sfoggia ora un manico più corto.

Nella schermata di riproduzione spiccano nuove frecce, un pulsante Cast aggiornato e soprattutto i pulsanti like e dislike, che assumono uno stile più “cartoon”, rendendo immediatamente riconoscibile la loro funzione.

Tra gli altri cambiamenti si notano:

pulsanti play/pausa e avanti/indietro con linee più tondeggianti;

il tasto per la riproduzione casuale reso più spesso;

un nuovo design per il tasto ripeti;

l’icona dei commenti ridisegnata;

nuove icone per funzioni come album e timer di spegnimento.

YouTube Music si aggiornerà gradualmente

Come spesso accade per gli aggiornamenti delle app Google, la distribuzione avviene in modo progressivo. Alcuni utenti potrebbero non vedere subito le novità, ma spesso è sufficiente un riavvio dell’app per notare il restyling delle icone.

Con questo intervento, YouTube Music prosegue nella direzione di un’interfaccia più uniforme, che punta a migliorare la leggibilità e a rendere l’esperienza d’uso più fluida.