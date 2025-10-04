Microsoft: nuova riorganizzazione interna per i team Windows

Negli ultimi anni, il ruolo di Windows all’interno di Microsoft ha subito una trasformazione silenziosa, ma significativa. Nato come il prodotto simbolo della diffusione del personal computer, il sistema operativo è diventato progressivamente parte di un ecosistema più vasto. A tal proposito, l’azienda di Redmond sembra voler riportare il suo software storico al centro della scena, con una mossa organizzativa che ne ridefinisce la gestione e gli obiettivi. Il punto di partenza è la decisione di riunire sotto un’unica guida i principali team di sviluppo di Windows segna un momento chiave. A orchestrare tale fase è Pavan Davuluri, nuovo presidente della divisione Windows e dispositivi. Quest’ultimo è chiamato a ricomporre una frammentazione che durava dal 2018. All’epoca, la strategia aziendale aveva diviso la piattaforma tra diverse aree, separando le diverse attività.

Microsoft propone una nuova riorganizzazione per Windows

Tale riorganizzazione assume oggi un significato particolare perché si inserisce nella sfida dell’intelligenza artificiale. Microsoft non nasconde l’ambizione di trasformare Windows in un Agentic OS. Ovvero un sistema operativo capace di affiancare l’utente con agenti digitali in grado di anticipare bisogni e suggerire azioni. I primi segnali di tale percorso si sono già visti con l’arrivo di Copilot e di assistenti basati su AI in Windows 11, ma la prospettiva va ben oltre le funzionalità sperimentate finora.

Non tutti i reparti tecnici confluiranno nella nuova struttura. Aspetti fondamentali come il kernel, la rete, l’archiviazione e il sottosistema Linux rimarranno in capo ad Azure. Eppure, la gran parte dello sviluppo legato all’esperienza diretta dell’utente viene centralizzata, con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore coerenza e tempi di innovazione più rapidi.

Guardando al futuro, la riunificazione dei team non è soltanto un cambiamento organizzativo. È il segnale di una strategia che mira a ridefinire gli assetti dell’azienda. Se il progetto di un sistema operativo agentico dovesse concretizzarsi, Windows potrebbe diventare un vero partner per gli utenti.