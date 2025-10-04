ho. Mobile, ottobre 2025 con 200GB in 5G: ecco la promo migliore

Tra le proposte del mercato mobile low-cost spicca l’offerta di ho. Mobile, pensata per chi cerca tanti giga e condizioni chiare, senza costi nascosti. Il gestore virtuale controllato da Vodafone conferma la sua strategia di trasparenza, offrendo un pacchetto completo con minuti e messaggi illimitati, traffico dati in 5G e diverse modalità di attivazione.

200 giga in 5G e tutto illimitato

L’offerta ha un costo mensile di 9,99 euro per sempre, che comprende 200 giga in 5G, minuti senza limiti verso tutti e SMS illimitati. La SIM è gratuita, mentre è richiesta una prima ricarica obbligatoria da 10 euro, utile a sostenere il primo mese di servizio. In totale, il costo iniziale parte da 12,99 euro, comprensivo della ricarica e della quota di attivazione.

Quest’ultima varia in base alla scelta dell’utente: se si porta il proprio numero in ho. Mobile o se si opta per un nuovo numero, l’attivazione costa 2,99 euro. In alternativa, chi preferisce la eSIM paga solo 1,99 euro, con il vantaggio di un’attivazione immediata, senza dover attendere la consegna della SIM fisica.

Tre modalità di attivazione flessibili con ho. Mobile

Ho. Mobile ha previsto tre diverse opzioni per l’attivazione, in modo da venire incontro alle esigenze di ogni cliente:

Pagamento online e consegna della SIM a casa, con possibilità di attivazione tramite app, SPID, edicola o tabaccheria; Ritiro e attivazione direttamente in edicola, pagando in contanti o con carta; Pagamento online con attivazione immediata tramite eSIM, la modalità più rapida e completamente digitale.

Servizi aggiuntivi e assistenza

Oltre al pacchetto principale, l’offerta include anche l’assistenza tramite WhatsApp, un canale diretto e veloce che semplifica la gestione delle richieste.

Grazie a questa combinazione di prezzo bloccato, tanti giga disponibili e libertà di scelta tra SIM fisica ed eSIM, la proposta di ho. Mobile si posiziona come una delle più interessanti tra quelle attualmente presenti nel settore della telefonia mobile.