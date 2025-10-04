Vivo ha già in cantiere Vivo V70 Lite, ecco cosa sappiamo

Soltanto qualche giorno fa il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale in Italia la sua nuova serie di smartphone Vivo V60 e tra poco sarà annunciato per il mercato indiano il nuovo Vivo V60e. Nonostante questo, sembra che l’azienda stia già preparando i lavori per la realizzazione della serie successiva. In particolar modo, sembra che ci siano le prime informazioni sul modello che arriverà sul mercato con il nome di Vivo V70 Lite.

Vivo V70 Lite è già in cantiere, arrivano le prime certificazioni di rilievo

In queste ultime ore sono emerse le prime informazioni sul prossimo smartphone di punta del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al modello che sarà denominato Vivo V70 Lite. Quest’ultimo ha da poco ricevuto l’importante certificazione dell’ente Bluetooth SIG. Qui, in particolare, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello V2549.

Sembra che si tratti comunque del modello dotato del solo supporto alla navigazione in 4G. Oltre a quella dell’ente Bluetooth SIG, lo smartphone in questione ha anche ricevuto la certificazione dell’ente FCC. Stando a quanto è emerso da queste prime certificazioni, lo smartphone potrà contare su tagli di memoria comprendenti almeno fino a 8 GB di RAM e almeno fino a 256 GB di storage interno. Sembra che non mancherà il Wi-Fi dual band e ovviamente la connessione Bluetooth.

Il debutto ufficiale di questo nuovo Vivo V70 Lite è comunque previsto non prima del mese di marzo 2026. Nel frattempo, emergeranno in rete sicuramente nuove informazioni, riguardanti sia il suo aspetto estetista le sue presunte specifiche tecniche. Vi ricordiamo comunque che l’azienda ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato italiano la nuova serie di smartphone Vivo V60. Molto presto sarà poi annunciato per il mercato indiano anche il nuovo modello che sarà chiamato Vivo V60e.