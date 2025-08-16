Vivo V60 5G: batteria da 6.500 mAh in un corpo sottile

La nuova punta di diamante della gamma di dispositivi V di vivo arriva in India pronta a sorprendere. Il nuovo Vivo V60 5G combina una batteria incredibile da 6.500 mAh racchiusa in un design ultra sottile in appena 7,53 mm, offrendo autonomia e portabilità in un solo colpo. Il dispositivo debutta in anteprima sul mercato indiano con un prezzo competitivo e prestazioni che promettono di dare filo da torcere alla concorrenza.

Prestazioni top senza compromessi in un design unico con il nuovo vivo V60 5G

L’ultima generazione del processore Snapdragon 7 Gen 4 alimenta il V60, garantendo reattività, efficienza energetica e un’esperienza fluida anche durante l’utilizzo delle app più impegnative. A livello di comparto fotografico troviamo una tripla camera co-sviluppata con Zeiss. Dispone di sensore principale da 50 MP, teleobiettivo 50 MP con zoom ottico e un obiettivo grandangolare da 8 MP. Anche la selfie cam anteriore da 50 MP porta la firma Zeiss, per autoritratti nitidi e ricchi di dettagli.

Il display è un altro fiore all’occhiello di questo incredibile dispositivo. Parliamo di un ampio schermo da 6,77 pollici AMOLED a 120 Hz, con ratio 1.5K e una luminosità di picco che sfiora i 5.000 nits, così che qualità resti ottimale anche sotto il sole più impietoso. La certificazione IP68/IP69, insieme al vetro resistente e il design curato, aggiungono una marcia in più alla robustezza del V60.

A completare il pacchetto, troviamo una scheda tecnica completa. Per l’esattezza, fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione. Il sistema operativo è basato su Android 15 e l’impegno di Vivo a fornire 4 anni di aggiornamenti OS e 6 anni di patch di sicurezza. Come ciliegina sulla torta, include anche la ricarica rapida a 90 W che permette di recuperare energia in tempi record.

Creare dispositivi dal design contemporaneo ma con batteria potente sembra ormai essere uno degli obiettivi principali di molte aziende tech. Vivo ha saputo cogliere al balzo la sfida con il v60 5G.