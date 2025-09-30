Very Mobile, disponibile una promozione edizione limitata da non perdere

Very Mobile sta conquistando vecchi e nuovi clienti con tariffe esclusive. Al giorno d’oggi, affermarsi nel mercato delle telecomunicazioni Italiano non è semplice.

In questo settore ormai c’è molta concorrenza, tra operatori telefonici virtuali e quelli tradizionali ci sono numerose promozioni telefoniche tra cui scegliere.

Eppure il gestore riesce a fornire dei piani tariffari che invogliano gli utenti ad attivarli.

Le promozioni telefoniche sono davvero tante e tutte con prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Very Mobile: ecco la tariffa da non perdere a edizione limitata

Tra le varie promozioni telefoniche che Very Mobile offre ai propri clienti, ce n’è una che è un’edizione limitata, e che dunque è imperdibile.

Il piano tariffario in questione è disponibile soltanto per chi voglia attivare un nuovo numero con il gestore, ed è possibile sottoscriverla entro il 9 ottobre 2025.

Si tratta di un’offerta solo dati, che quindi prevede giga illimitati con tecnologie 5G a 14,99 € al mese per sempre. Inoltre si ha la possibilità di scegliere tra Sim con spedizione gratuita ed eSIM virtuale. Mentre il costo di attivazione della tariffa è di soli 9,99 €.

Il piano tariffario è estremamente valido, però magari ci sono alcuni clienti che vogliono attivare un nuovo numero, ma che hanno bisogno di qualcosa in più.

Per quanto riguarda infatti le tariffe per i nuovi numeri che integrano sia Internet che voce, Very Mobile presenta le seguenti.

La prima offerta da prendere in considerazione prevede 200 giga di Internet tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,99 € al mese per sempre.

La seconda mette a disposizione 300 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 € al mese per sempre.

Vi è poi un’offerta con 440 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99 € al mese per sempre.

Per quanto riguarda le offerte sono dati, oltre all’edizione limitata, Very Mobile ne mette a disposizione un’altra. Si tratta di una promozione con 1000 giga di Internet con tecnologie 5G full Speed a soli 12,99 € al mese per sempre.