Vivo V60 Lite 5G: performance, funzionalità e stile

Vivo ha appena lanciato il V60 Lite 5G, uno smartphone che sembra fatto per chi vuole un buon mix tra potenza, autonomia e look curato, senza però spendere cifre da top di gamma. È il modello “Lite” della serie V60, ma con caratteristiche che sfiorano spesso il meglio, pur restando più accessibile.

Le prestazioni che contano

Questo V60 Lite monta il nuovo chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo, realizzato con processo a 4 nm, abbinato a fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il sistema operativo è Android 15 con Funtouch OS 15. Il display è un AMOLED da 6,77″, con refresh rate a 120 Hz, risoluzione Full HD+ (2392×1080) e uno schermo che diventa molto luminoso nei momenti di bisogno. Per la fotocamera: dietro c’è un sensore principale da 50 MP (Sony IMX882) con apertura f/1.79 più una ultra-wide da 8 MP, davanti fotocamera selfie da 32 MP.

Autonomia, resistenza e usabilità quotidiana

La batteria è decisamente potente: 6.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90W. Vivo sostiene che possa ricaricarsi completamente in circa 52 minuti. Il dispositivo ha anche protezione IP65 contro polvere e acqua, il che non è banale in questa fascia. Il peso è di 194 grammi, lo spessore intorno a 7,6-7,7 mm: non è sottilissimo, ma l’equilibrio tra dimensioni e potenza lo rende comodo da usare. C’è anche un sensore d’impronte sotto lo schermo, speaker stereo, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, e funzioni aggiuntive “smart” come AI nella gestione della batteria e per le foto.

Design e stile

Esteticamente il V60 Lite 5G non delude: è disponibile in colori come “Pop Pink”, “Midnight Black” e “Titanium Mist Blue”. Il corpo è in materiale composito, ma le finiture sono curate, con cornici sottili, modulo fotocamera moderno e layout elegante. È uno smartphone che attira lo sguardo, ma anche fatto per durare nell’uso quotidiano.

In conclusione, Vivo V60 Lite 5G sembra uno di quei telefoni che “ce l’hanno quasi tutti”: ottima batteria, buon display, design gradito e caratteristiche che bastano per la maggior parte delle persone. Certo, non sarà il più potente o il più rifinito, ma il rapporto qualità/prezzo lo posiziona bene se non vuoi spendere una fortuna per avere buone prestazioni.