OFFERTE COMET: il risparmio è garantito con le promo più spaziali

Con Comet scoprire la tecnologia diventa più leggero e giocoso perché ogni occasione sembra fatta per regalarti praticità e divertimento

scritto da Rossella Vitale
A volte pensi che comprare un nuovo dispositivo sia una scocciatura, stressante e soprattutto super costoso, poi arrivi da Comet e capisci che le cose possono avere un sapore diverso. Perché sì, Comet sa giocare bene le sue carte: non solo prezzi, ma piccole tentazioni da prendere con ironia. Immagina di accendere la TV e sentirti parte di un film in prima fila, oppure di mettere le cuffie e improvvisamente trasformare il viaggio in autobus in un concerto. Oppure ancora pensare a quanto possa essere liberatorio avere una lavatrice che si prende cura di tutto senza pesarti addosso. È questa la magia di Comet: darti quello che serve, ma con un sorriso. Non devi prendere appunti, basta lasciarti guidare dal gusto del momento.

La lista delle tentazioni tech di Comet

Ti piace rilassarti davanti allo schermo? Allora ti chiama l’Haier TV OLED 55″ a 1099 euro. Preferisci la produttività? Ci sono l’Asus Notebook E1504FA-NJ158W Silver a 429 euro e l’Hp Notebook 15.6″ a 479 euro. Se invece ami la musica, lo JBL Speaker GO 4 Viola a 29,99 euro ti farà ballare. Vuoi divertimento senza limiti? La Sony PlayStation 5 Edizione Digitale a 399 euro è fatta per te. E se sei sportivo, il Garmin Fenix 7 in acciaio nero a 579 euro diventa il tuo braccio destro.

Per la casa Comet ha pensato alla Hoover Lavatrice 9 Kg a 399 euro e alla Beko Asciugatrice 8 Kg a 449 euro. Nel beauty ti aspetta la Imetec Spazzola Arriccia Capelli Air Wonder New a 59,90 euro, mentre per i tuoi mille dispositivi puoi contare sul Trust HUB USB 7 Port Halyx Grey a 24,99 euro. Con Comet, credimi, ogni offerta è un’occasione da non lasciar scappare.

