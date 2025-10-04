Euronics ottobre da PAURA: PROMO DA BRIVIDI nel nuovo volantino

Quando passi da Euronics a ottobre, preparati: le promozioni diventano davvero da brivido! Tra zucche, ragnatele e atmosfere da Halloween, trovi offerte che ti fanno quasi urlare… di gioia. È il momento perfetto per lasciarti tentare da console che fanno battere forte il cuore, TV che trasformano il salotto in un cinema da paura e accessori tecnologici che sembrano usciti da un incantesimo. Non serve essere un mago o un cacciatore di fantasmi: basta dare un’occhiata e subito ti accorgi che ci sono sconti e promozioni che spaventano… nel senso buono! Dalla PlayStation 5 alla Nintendo Switch, dai grandi schermi 4K UHD ai piccoli gadget che ti semplificano la vita, Euronics ha preparato un assortimento di offerte che ti faranno sorridere come se avessi appena trovato il sacchetto di dolcetti più goloso!

Le offerte Euronics tutte per te

Da Euronics ti aspettano le console: la PlayStation 5 Digital Edition Slim a 399,99 euro, la PlayStation 5 Slim a 499,99 euro e la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 509 euro. Se invece punti a semplificarti la vita domestica, la Philips friggitrice ad aria Serie 3000 costa 149,90 euro, il Dyson V10 Absolute è a 379 euro e la De Longhi Magnifica Start a 349 euro. Per il cinema casalingo, Euronics ha il Sony Smart TV OLED UHD 4K 65″ a 1899 euro, l’LG Smart TV LED Serie UT91 UHD 4K 98″ a 1499 euro e il TCL Smart TV QLED UHD a 899 euro. Non mancano nemmeno gli accessori pratici: le AirPods Pro 3 Apple a 249 euro e il Chromebook Plus Acer 515 a 349 euro. Da Euronics trovi sempre la combinazione giusta.