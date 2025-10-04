Ad
Kena Mobile Promo Rush 130: 230 giga a 6,99 euro con primo mese gratis

È anche questa volta l'offerta di Kena Mobile a tenere banco in tutta Italia per via di quello che offre e di quanto costa mensilmente

scritto da Felice Galluccio
Kena Mobile

Tra le nuove proposte nel panorama della telefonia mobile spicca la Promo Rush 130 di Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM che da sempre punta su tariffe semplici e dal costo contenuto. Questa offerta si distingue per l’ampia quantità di giga a disposizione e per la possibilità di iniziare senza alcuna spesa nel primo mese. L’occasione è unica nel suo genere e ci sono pochi gestori in grado di competere.

Kena Mobile, ecco la nuova Promo Rush 230

La Promo Rush 130 prevede minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e ben 230 giga in 4G ogni mese. Il tutto al prezzo di 6,99 euro al mese, bloccato per sempre. Il pacchetto dati risulta tra i più generosi della sua fascia di prezzo, permettendo di gestire senza problemi attività come streaming, social e navigazione quotidiana.

Oltre al primo mese gratuito, Kena Mobile offre anche la spedizione della SIM senza costi aggiuntivi, rendendo l’ingresso nell’offerta ancora più vantaggioso.

A chi è riservata la Promo Rush 130 di Kena Mobile

L’iniziativa è rivolta a chi decide di cambiare operatore, nello specifico a chi proviene da Iliad o da altri gestori virtuali. Una scelta mirata, che ricalca la strategia di diversi operatori nel cercare di intercettare i clienti provenienti da realtà concorrenti.

L’attivazione può essere completata direttamente online, con procedure snelle e senza complicazioni, in linea con l’approccio semplice che caratterizza Kena Mobile.

Basta spendere poco per avere il meglio grazie a Kena

Grazie al primo mese gratuito, ai 230 giga inclusi e a un prezzo mensile ridotto, la Promo Rush 130 si posiziona come una delle offerte più convenienti disponibili in questo periodo. Il legame con la rete TIM, che garantisce buona copertura e stabilità, rappresenta un ulteriore valore aggiunto per chi sceglie di affidarsi a Kena.

La formula adottata dal gestore virtuale punta a conquistare un pubblico che vuole abbondanza di giga e costi ridotti, senza rinunciare alla qualità del servizio.

