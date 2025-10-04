WhatsApp, in arrivo la prenotazione dei nomi utente

WhatsApp si prepara a introdurre una novità importante per i suoi utenti. Si tratta della possibilità di prenotare in anticipo il proprio nome utente. La funzione è stata individuata nella versione beta 2.25.28.12 per Android, attualmente disponibile sul Google Play Store, e rappresenta un passo che anticipa l’arrivo ufficiale del sistema di username.

L’obiettivo è di questa iniziativa è quello di impedire che una minoranza di utenti, grazie all’accesso anticipato, possano assicurarsi i nomi più popolari, lasciando agli altri solo opzioni meno appetibili. Con la prenotazione, infatti, ogni persona potrà “bloccare” il proprio identificativo preferito in attesa del lancio completo del servizio. Una scelta che risponde a logiche di equità, come dichiarato anche da Meta, proprietaria di WhatsApp.

WhatsApp: distribuzione graduale e tempi più rapidi per la prenotazione

Come già accaduto per altre funzioni della piattaforma, anche il sistema di username verrà introdotto gradualmente. WhatsApp intende monitorare prestazioni, stabilità e scalabilità del servizio prima di renderlo disponibile a tutti. La prenotazione, invece, sarà distribuita in tempi più rapidi, in modo da garantire a un pubblico ampio la possibilità di scegliere il proprio identificativo senza dover attendere il lancio finale.

Secondo le prime anticipazioni, la schermata di prenotazione consentirà di verificare in tempo reale la disponibilità del nome utente desiderato. Una volta registrato, l’utente potrà essere certo che nessun altro potrà appropriarsene. Si tratta quindi di una sorta di “fase protettiva”, che elimina il rischio di accaparramenti ingiusti e rende la piattaforma più inclusiva.

Il sistema degli username rappresenta un cambiamento profondo per WhatsApp, che finora ha sempre legato l’identità degli utenti al numero di telefono. Con l’introduzione dei nomi personalizzati, l’app segue così un modello già consolidato in altre piattaforme social, aprendo la strada a nuove modalità di interazione e a un maggiore controllo sulla propria identità digitale. Resta da chiarire la tempistica esatta del rilascio, ma la direzione è ormai tracciata. Il futuro di WhatsApp sarà sempre più flessibile, personalizzato e vicino delle altre app di messaggistica mondiale.