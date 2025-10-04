Hisense stupisce tutti con il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Quando si parla di televisori di nuova generazione, Hisense non smette di sorprendere. L’azienda cinese ha presentato la prima TV RGB MiniLED da 116 pollici al mondo, un concentrato di innovazione pensato per chi vuole portare il cinema direttamente nel salotto di casa — e con una qualità visiva inedita, mai vista prima.

Il nuovo modello si basa su una tecnologia ideata da Hisense che utilizza LED MiniRGB separati per i tre colori primari, anziché i classici sistemi a retroilluminazione bianca con filtri. Questo approccio, detto in altri termini, permette di ottenere colori più puri, contrasti più profondi e una luminosità uniforme, con un controllo preciso di ogni singolo punto dell’immagine.

Il risultato? Una resa cromatica più vicina a quella dei pannelli OLED, ma con i vantaggi tipici dei MiniLED: maggiore durata, consumi più bassi e picchi di luminosità davvero straordinari.

Un salto in avanti per l’home cinema

Con i suoi 116 pollici, questa TV è un vero e proprio muro di immagini. Non si tratta solo di dimensioni, ma di un salto qualitativo nella gestione della luce e dei colori, grazie a oltre 20.000 zone di local dimming e un processore d’immagine aggiornato, capace di adattare la scena in tempo reale.

Hisense punta chiaramente al pubblico più esigente, quello che cerca un’esperienza cinematografica totale, ma con una tecnologia già pronta per il futuro. Il nuovo RGB MiniLED, infatti, apre la strada a una generazione di display che potranno essere più sottili, più efficienti e, soprattutto, più realistici.

Anche il design non passa inosservato: cornici sottilissime, struttura elegante e supporto integrato per sistemi audio avanzati, che fanno di questo televisore un oggetto di lusso tecnologico, oltre che un capolavoro visivo. Con questa mossa, Hisense ribadisce la sua ambizione di competere con i giganti del settore e di guidare la transizione verso una nuova era dell’immagine.

A dare un tocco di gusto all’evento di Milano ci ha pensato Carlo Cracco, protagonista di un intervento che ha unito sapori e innovazione in perfetto stile italiano.