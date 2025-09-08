Huawei: arriva un nuovo tablet con schermo OLED

Huawei sembra pronta ad aggiungere un nuovo tassello alla propria offerta. A tal proposito, secondo le ultime indiscrezioni, ormai insistenti, l’azienda sta lavorando ad un tablet compatto di fascia alta. Non si tratta più soltanto di rumor vaghi: la comparsa della certificazione in Cina, intercettata dal noto leaker Digital Chat Station, conferma che il progetto è reale e che è ormai vicino al debutto. Da tale documento emerge anche un dettaglio chiave: il dispositivo arriverà in una versione con connettività 5G. Quest’ultima sarà affiancata da una variante più accessibile dotata solo di Wi-Fi, scelta che consentirà di coprire pubblici differenti.

Huawei lavora ad un nuovo tablet: ecco i dettagli

Le voci circolate in rete delineano un profilo tecnico interessante. Il nuovo tablet Huawei dovrebbe adottare un pannello OLED da 8,8 pollici, con cornici sottilissime. All’interno, a muovere il dispositivo, ci sarebbe un processore Kirin di nuova generazione: il nome più gettonato è quello del Kirin 9030, appartenente alla serie 9 (N-1). Una scelta che non stupisce, perché garantirebbe potenza di calcolo sufficiente non solo per la produttività e la multimedialità, ma anche per affrontare con disinvoltura il gaming mobile più avanzato. Un campo in cui Huawei sembra intenzionata a giocare un ruolo da protagonista. Sul fronte estetico, sembra che l’azienda voglia proporre tre varianti cromatiche: verde, bianco e nero. Tre opzioni classiche, ma in grado di soddisfare gusti diversi.

Considerando quanto detto, la decisione di Huawei si prospetta particolarmente importante. Un tablet compatto, potente e dotato di connettività avanzata potrebbe rappresentare non solo un’alternativa concreta ai concorrenti già sul mercato. Ma anche un segnale chiaro delle ambizioni dell’azienda in un settore che sta rapidamente trovando la propria identità. Se le indiscrezioni verranno confermate, il lancio del dispositivo rappresenterà l’apertura di un nuovo capitolo nella strategia di Huawei per il mondo dei dispositivi mobili. Non resta che attendere e scoprire le caratteristiche del nuovo dispositivo.