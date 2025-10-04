Ad
Apple Mappe si aggiorna: arrivano le ricerche vocali naturali con Apple Intelligence

Una novità attesa per l’app di Mappe di Apple è finalmente arrivata e garantirà una navigazione sempre più intelligente

scritto da Felice Galluccio
Apple Mappe

Apple completa l’integrazione di Apple Intelligence nelle sue applicazioni principali e questa volta tocca a Mappe, che fino a oggi era rimasta senza ricerca basata sul linguaggio naturale. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti compatibili vedranno comparire un pop-up che mette in evidenza la novità e invita a provare comandi più semplici e intuitivi.

Sugli iPhone impostati in lingua inglese e dotati di Apple Intelligence (a partire dai modelli 15 Pro) è stata rilevata una nuova dicitura accanto al campo di ricerca: “Cerca nel modo in cui parli: usa il linguaggio naturale per ricerche come ‘Trova bar con Wi-Fi gratuito’”. Un messaggio che sintetizza alla perfezione il nuovo approccio dell’app che probabilmente piacerà a gran parte degli utenti.

Apple Intelligence in Mappe porta un miglioramento netto

L’integrazione rende la ricerca molto più flessibile. Non sarà più necessario inserire frasi brevi e schematiche, ma si potranno usare espressioni complesse e naturali, simili a quelle di una normale conversazione. Lo stesso sistema linguistico che alimenta i riepiloghi delle notifiche, la classificazione automatica delle email e le risposte intelligenti viene ora applicato alle ricerche su Mappe.

Questa evoluzione permette di individuare rapidamente luoghi e attività sulla base di dettagli specifici, semplificando l’esperienza d’uso e riducendo il divario tra ciò che si pensa e ciò che l’app comprende.

Google Maps introduce piccoli cambiamenti e si difende da Mappe di Apple

Mentre Apple introduce una funzione sostanziale, Google Maps ha rilasciato alcune modifiche più limitate all’interfaccia. In particolare, è cambiata l’icona per il richiamo della posizione: ora appare come una bussola stilizzata quando la posizione è centrata sulla mappa, mentre diventa un semplice puntino blu se si sta osservando un’area diversa.

Un intervento minimo, che però dimostra come anche Google continui a rifinire la propria app, mentre Apple compie un passo decisivo nell’integrare l’intelligenza artificiale nel cuore della sua piattaforma di navigazione.

