Google Home su iOS si rinnova con il logo ispirato a Gemini

Google ha rilasciato un aggiornamento che modifica l’icona di Google Home su iOS, introducendo un design con gradiente che richiama lo stile di Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale ormai conosciuto da tutti. Il nuovo logo, già visibile dopo l’update dall’App Store, sostituisce la versione precedente più piatta e minimalista, puntando su un effetto sfumato che ricorda il “vetro liquido”. Questa scelta rientra nella strategia dell’azienda di Mountain View di uniformare l’identità visiva dei suoi servizi, allineandola all’era AI che sta guidando il rinnovamento del suo ecosistema.

Il cambiamento non è puramente estetico. Google sta gradualmente trasformando Home in un hub centrale per la gestione della casa intelligente, dove l’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più importante. Con Gemini, il sistema sarà in grado di gestire scenari più complessi, interpretare meglio i comandi e offrire risposte più contestuali.

Nuove funzioni e dispositivi in arrivo nel mondo Google Home

L’azienda ha fissato per il 1° ottobre un evento in cui verrà presentata l’integrazione ufficiale di Gemini nell’app Home. In quella data saranno annunciati anche nuovi prodotti della linea Nest, tra cui una videocamera con supporto video in 2K e un inedito smart speaker progettato per sfruttare le capacità avanzate dell’AI. Questo pacchetto di novità segna una svolta importante per l’intero ecosistema domestico di Google, che negli ultimi mesi ha vissuto una fase di transizione a causa delle difficoltà incontrate da Assistant.

In questo momento solo gli utenti che usano un iPhone e dunque iOS possono beneficiare del nuovo stile. Il rollout su Android però è atteso a breve, in linea con l’obiettivo di rendere l’esperienza visiva coerente su tutte le piattaforme. L’aggiornamento dell’icona è quindi un primo segnale di un cambiamento più ampio, destinato a ridefinire il modo in cui utenti e dispositivi interagiranno nella casa connessa, con l’AI a fare da motore principale di questa evoluzione.