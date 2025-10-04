PosteMobile, ottobre 2025 riporta le Creami EXTRA WOW a soli 5,99€

Tra le proposte più interessanti del momento c’è la Creami Extra WOW 50 di PosteMobile, l’operatore virtuale di Poste Italiane che continua a puntare su offerte dal prezzo chiaro e stabile. Questa soluzione è pensata per chi vuole spendere poco senza rinunciare a un pacchetto completo di minuti, SMS e traffico dati.

Cosa include l’offerta di PosteMobile ad ottobre

Il costo mensile è di 5,99 euro, con al suo interno minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 50 giga in 4G+, con velocità che può arrivare fino a 300 Mbps. Una dotazione sufficiente a coprire l’uso quotidiano tra social, navigazione e streaming, il tutto senza sorprese sul prezzo.

La rete utilizzata è quella Vodafone, una delle più capillari in Italia, che garantisce buona copertura e prestazioni stabili anche fuori dai grandi centri.

Attivazione aperta a tutti con PosteMobile

Un altro punto a favore di questa promozione è la libertà di accesso: può essere scelta da chiunque, senza vincoli legati al gestore di provenienza. L’attivazione è rapida e può essere completata in diversi modi: online tramite il sito ufficiale, direttamente in un ufficio postale o contattando un operatore telefonico.

Per iniziare è richiesto un contributo di 10 euro una tantum, che include anche la SIM. Una spesa ridotta, che una volta sostenuta lascia solo il canone mensile di 5,99 euro come costo fisso.

Una scelta pensata per il risparmio

La filosofia di PosteMobile con questa offerta è chiara: fornire una tariffa essenziale, dal prezzo bloccato e senza rimodulazioni. Creami Extra WOW 50 si rivolge a chi vuole semplicità, con un pacchetto che non cambia nel tempo e che resta competitivo anche rispetto ad altri operatori virtuali.

Con minuti e SMS illimitati, 50 giga disponibili ogni mese e un’attivazione veloce, l’offerta di PosteMobile si inserisce di diritto tra le più convenienti del segmento entry-level che non delude mai.