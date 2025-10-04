Auto a benzina e diesel: Corea pronta allo stop 2035

In Europa si discute se rinviare il termine del 2035, ma in Corea del Sud invece la data sembra scolpita nella pietra. Il Ministero dell’Ambiente avrebbe messo sul tavolo un’ipotesi dirompente: vietare la vendita di auto a benzina e diesel entro dieci anni. Una decisione che scuoterebbe consumatori e case auto. La spinta arriverebbe dall’Accordo di Parigi, con target di riduzione delle emissioni che non ammettono più ritardi. Come ignorare il dato che tra il 2018 e il 2024 il calo è stato appena dell’1,2%? Troppo poco per un Paese che sogna di guidare la transizione.

Numeri che raccontano una corsa in salita

Attualmente circolano circa 850.000 auto a zero emissioni. Una cifra minuscola se confrontata con un parco auto da milioni di unità. Il Ministero avrebbe delineato quattro scenari, con riduzioni tra il 48% e il 65% entro il 2035. Dietro quelle percentuali c’è un messaggio chiaro: senza una svolta, gli impegni climatici rischiano di restare carta. Per abbattere le 98,8 milioni di tonnellate di CO2 del 2018 servirebbe arrivare almeno a 44,3 milioni. Ma cosa significherebbe fermarsi al 65%? Vorrebbe dire scendere a 32,6 milioni di tonnellate. Sarebbe uno spartiacque. Le Hyundai e KIA, simboli nazionali, hanno già modelli auto elettrici acclamati in Europa.

Incentivi per auto green, divieti e una decisione che pesa

Il Ministro Kim Sung-hwan avrebbe dichiarato che occorre ridurre le auto a combustione “al doppio del ritmo attuale”, una frase che suona come un avvertimento. Le ipotesi parlano di incentivi fiscali e agevolazioni per chi sceglie modelli a zero emissioni. Eppure il nodo rimane: i cittadini saranno pronti a compiere questo passo? Con le infrastrutture ancora limitate, i dubbi crescono. L’idea di un bando nel 2035 genera timori e aspettative. Potrebbe trasformarsi in un segnale fortissimo per l’intero mercato globale o forse restare soltanto un annuncio destinato a svanire. Il tutto dipenderà dal coraggio politico e dalla risposta dei consumatori. Un conto alla rovescia è iniziato e il traguardo non lascia margine di errore.