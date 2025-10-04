Patenti di guida in Italia 2024: record di bocciature agli esami

Il panorama delle patenti di guida in Italia ha subito un cambiamento profondo nell’ultimo decennio. Nel 2014 erano poco più di novecentomila le nuove licenze emesse. Nel 2024 la quota ha superato 1,19 milioni, segnando una crescita che ha attirato l’attenzione degli esperti. In mezzo a questo balzo emerge un dato che nessuno avrebbe previsto: un ruolo sempre più decisivo dei cittadini stranieri. Le patenti concesse a chi non ha cittadinanza italiana sono passate da circa 120 mila a quasi 170 mila. Un aumento vicino al 40% che non può lasciare indifferenti. In particolare, sorprende la crescita degli uomini provenienti dall’Africa, triplicati in dieci anni, arrivati a sfiorare quota 46 mila.

Record di bocciati, prove sempre più dure per patenti più sicure?

L’entusiasmo dei numeri si scontra con la durezza degli esami. Nel 2024 si è registrato il record di bocciature negli ultimi vent’anni. Su oltre 1,16 milioni di prove teoriche, più di 441 mila candidati non hanno superato il quiz. Una percentuale del 37% che fa riflettere e nemmeno la prova pratica ha mostrato clemenza. Le bocciature hanno toccato il 10,4%, circa 115 mila aspiranti guidatori rimandati. La difficoltà crescente dei test, ma è solo rigore o un sistema che rischia di diventare una barriera? L’attenzione ai numeri non cancella la frustrazione di chi tenta e fallisce. Cosa significa davvero questo nuovo livello di selezione? Più sicurezza forse?

Il dato anagrafico aggiunge un tassello decisivo. Il 60% delle nuove patenti è stato ottenuto da under 21. La tradizione resta intatta: la licenza di guida continua a essere un passaggio di gioventù. Solo l’1% appartiene agli over 54, quasi un’ombra nelle statistiche. Colpisce anche il calo della presenza femminile tra le straniere. Nel 2014 erano quasi il 50%, nel 2024 solo il 41%. Una variazione che racconta di cambiamenti silenziosi e complessi, ma in tutto ciò l’auto rimane un simbolo di libertà, anche se i numeri mostrano che non tutti vi accedono allo stesso modo. Le patenti di guida in Italia non sono più soltanto un documento. Sono specchio di trasformazioni sociali, generazionali e culturali. Crescono le difficoltà agli esami, aumenta il peso degli stranieri, resta centrale il ruolo dei giovani.