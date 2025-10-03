WhatsApp, l’hub unificato delle chiamate arriva anche su iOS

Con l’aggiornamento 25.27.73 di WhatsApp per iOS, disponibile sull’App Store, l’app di messaggistica ha iniziato a distribuire a un numero ristretto di utenti iPhone il nuovo hub unificato delle chiamate, già visto su Android con la versione 2.25.27.4. L’obiettivo è trasformare la scheda Chiamate in un vero e proprio centro di gestione, più ordinato e intuitivo rispetto al passato.

Il nuovo layout integra in un’unica schermata l’avvio delle chiamate, la pianificazione delle conversazioni, l’accesso al tastierino numerico e la gestione dei contatti preferiti. In questo modo non è più necessario passare da diverse interfacce, con un flusso semplificato che riduce i passaggi e rende l’esperienza più fluida.

Le novità dell’hub unificato su WhatsApp

Tra le principali funzioni spicca il collegamento rapido per avviare chiamate, posizionato in alto a destra, che consente di avviare conversazioni individuali o di collegarsi con un massimo di 31 partecipanti. Per le esigenze organizzative, invece, arriva la pianificazione delle chiamate, che permette di creare un evento e condividerlo direttamente nelle chat, così da avvisare i partecipanti con anticipo.

A queste si aggiunge il dialer integrato, già emerso in aggiornamenti precedenti: il tastierino permette di comporre numeri anche non salvati tra i contatti, con un controllo immediato che verifica se siano registrati su WhatsApp. Una funzione utile soprattutto per interazioni con aziende e profili business.

Infine, la sezione Preferiti è stata ripensata: i contatti più importanti possono essere richiamati con un solo tocco, sia per chiamate vocali sia per video, con la possibilità di aggiungere, eliminare o riordinare la lista. Un sistema che si avvicina al concetto di speed dial, pensato per semplificare la comunicazione con chi si contatta più spesso.

Disponibilità e rilascio

Per ora l’hub è attivo solo per una parte di utenti iOS, in linea con la consueta strategia di rilascio graduale adottata da WhatsApp. Questo permette al team di monitorare stabilità e feedback prima di un’estensione più ampia, attesa nelle prossime settimane. Chi non ha ancora ricevuto la funzione deve semplicemente mantenere aggiornata l’app e attendere la distribuzione completa.