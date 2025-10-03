WhatsApp, l’hub unificato delle chiamate arriva anche su iOS

Ad
Una gestione più semplice delle comunicazioni avrà presto luogo anche su WhatsApp per gli utenti con iPhone, ecco come funziona

scritto da Felice Galluccio
Con l’aggiornamento 25.27.73 di WhatsApp per iOS, disponibile sull’App Store, l’app di messaggistica ha iniziato a distribuire a un numero ristretto di utenti iPhone il nuovo hub unificato delle chiamate, già visto su Android con la versione 2.25.27.4. L’obiettivo è trasformare la scheda Chiamate in un vero e proprio centro di gestione, più ordinato e intuitivo rispetto al passato.

Il nuovo layout integra in un’unica schermata l’avvio delle chiamate, la pianificazione delle conversazioni, l’accesso al tastierino numerico e la gestione dei contatti preferiti. In questo modo non è più necessario passare da diverse interfacce, con un flusso semplificato che riduce i passaggi e rende l’esperienza più fluida.

Le novità dell’hub unificato su WhatsApp

WhatsApp Hub chiamate iOS

Tra le principali funzioni spicca il collegamento rapido per avviare chiamate, posizionato in alto a destra, che consente di avviare conversazioni individuali o di collegarsi con un massimo di 31 partecipanti. Per le esigenze organizzative, invece, arriva la pianificazione delle chiamate, che permette di creare un evento e condividerlo direttamente nelle chat, così da avvisare i partecipanti con anticipo.

A queste si aggiunge il dialer integrato, già emerso in aggiornamenti precedenti: il tastierino permette di comporre numeri anche non salvati tra i contatti, con un controllo immediato che verifica se siano registrati su WhatsApp. Una funzione utile soprattutto per interazioni con aziende e profili business.

Infine, la sezione Preferiti è stata ripensata: i contatti più importanti possono essere richiamati con un solo tocco, sia per chiamate vocali sia per video, con la possibilità di aggiungere, eliminare o riordinare la lista. Un sistema che si avvicina al concetto di speed dial, pensato per semplificare la comunicazione con chi si contatta più spesso.

Disponibilità e rilascio

Per ora l’hub è attivo solo per una parte di utenti iOS, in linea con la consueta strategia di rilascio graduale adottata da WhatsApp. Questo permette al team di monitorare stabilità e feedback prima di un’estensione più ampia, attesa nelle prossime settimane. Chi non ha ancora ricevuto la funzione deve semplicemente mantenere aggiornata l’app e attendere la distribuzione completa.

