Amazon, l’offerta migliore è sul notebook HP Victus: il prezzo si abbassa tantissimo

I prezzi dei notebook sono in fortissimo ribasso rispetto al passato, sia per la presenza di un numero sempre maggiore di modelli tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere, che proprio per la possibilità di approfittare di campagne promozionali di questo tipo, che portano con sé importanti riduzioni rispetto ai listini. L’offerta disponibile su Amazon viene applicata direttamente al modello HP Victus 15-fb3703sl, facilitando l’accesso da parte di un numero sempre maggiore di utenti.

Il display è da 15,6 pollici, è un normale IPS LCD che viene impreziosito da un trattamento antiriflesso, il che facilita e favorisce l’utilizzo praticamente ovunque, una buona luminosità massima (di 300 nits), risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate a 144Hz. Alla base del prodotto troviamo il processore AMD Ryzen 7-8845HS, octa-core che viene affiancato da una scheda grafica di penultima generazione, ma comunque estremamente performante: NVIDIA RTX 4050 6GB, ottima per il gaming e per giocare a praticamente tutti i titoli più recenti, anche con texture impostate a livelli elevati.

Non mancano chiaramente le compatibilità con le tecnologie come AMD FreeSync Premium, essendo comunque un device con SoC AMD, per rendere l’esperienza ancora più rotonda e completa.

Iscrivetevi subito al canale Telegram @codiciscontotech e avrete ogni giorno le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone con i codici sconto gratis da non perdere.

Amazon, nuovi sconti speciali anche sui notebook da gaming

Sconto super sull’acquisto di un notebook HP da gaming, il prodotto in questione parte da un listino di 999 euro, e viene scontato da Amazon di circa 150 euro, così da arrivare a poter sostenere un investimento finale che corrisponde esattamente a 849 euro. Premete questo link per l’acquisto.

La colorazione in vendita a prezzo scontato è la Grigio, tuttavia segnaliamo che dal sito ufficiale potete trovare anche una selezione di prodotti in promozione ma con caratteristiche e configurazioni differenti.