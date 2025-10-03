Noitel, ritorna la promo Noitel Super Jump 150

L’operatore telefonico virtuale Noitel ha da poco modificato la sua proposta di offerte di rete mobile. In particolare, è terminata la disponibilità dell’offerta denominata Noitel Super Jump 250 Summer. Al suo posto, è però tornata a disposizione degli utenti l’offerta standard, nota con il nome di Noitel Super Jump 150. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Noitel aggiorna il suo catalogo, rotorna ufficialmente l’offerta Noitel Super Jump 150

Il mese di ottobre 2025 si è aperto con alcuni cambiamenti in casa di Noitel. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di modificare il suo catalogo. È da poco terminata la disponibilità dell’offerta denominata Noitel Super Jump 250 Summer. A partire dal 1 ottobre 2025 è però ritornata disponibile la versione standard di questa offerta, ovvero l’offerta mobile denominata Noitel Super Jump 150.

Come suggerisce anche il nome, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare ogni mese un quantitativo di traffico dati pari a 150 GB. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo per il rinnovo pari a soli 7,99 euro al mese.

Oltre a questa, l’operatore telefonico virtuale Noitel ha anche deciso di far ritornare un’altra super offerta. Si tratta in particolare dell’offerta denominata Noitel Super Jump Plus X3. Quest’ultima prevede il pagamento del rinnovo anticipato di tre mesi ed il costo di attivazione offerto gratuitamente. Il costo anticipato è scontato ed è pari a 23,97 euro anziché 28,97 euro. Il bundle prevede fino a 200 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri.

Le offerte sono disponibili all’attivazione nei negozi fisici autorizzati Noitel da tutti i nuovi clienti dell’operatore fino alla giornata del 31 ottobre 2025.