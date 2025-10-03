Unieuro: i prezzi giusti agli sconti migliori sul tech più ricercato

Viene da pensare ad Unieuro non solo come un negozio, ma come a quel posto dove persino la tentazione sembra avere un abbonamento annuale. Unieuro ha la capacità di trasformare un sabato qualunque in un’avventura fatta di desideri tecnologici, piccoli comfort casalinghi e quella sensazione sottile di aver fatto un affare che ci si porterà dietro per giorni. L’arte delle offerte di Unieuro è che non gridano mai: “compra ora o mai più!”, ma sorridono sornione, consapevoli che alla fine sarà impossibile resistere. Così, la macchina del caffè diventa un invito a trasformare la pausa in un momento di festa, il ferro da stiro un modo per ridurre le scuse davanti alla montagna di camicie e il notebook il lasciapassare per sentirsi super produttivi anche solo mentre si guarda un video di gattini.

Promo che catturano da Unieuro

La Dyson V16 Piston Animal Submarine, è ora disponibile da Unieuro a € 846,00, rappresenta un esempio di innovazione proposta da Unieuro. Con 315 Air Watt di potenza e motore Hyperdymium™ da 900 W, il dispositivo garantisce fino a 70 minuti di autonomia. Il sistema Dynamic Cyclones aumenta automaticamente la forza di aspirazione in modalità Boost, mentre la spazzola conica doppia rimuove grovigli di peli e capelli fino a 60 cm. La spazzola All Floor Cones™ Sense regola la pulizia in base al tipo di pavimento e illumina la polvere nascosta.

Il contenitore CleanCompaktor™ trattiene polvere e detriti fino a 30 giorni e consente uno svuotamento igienico. Sensore di rilevamento della polvere, filtro HEPA a cinque stadi e display LCD completano la dotazione. La spazzola Submarine™ 2.0 consente di rimuovere macchie e liquidi, con modalità Max per gli sporchi più ostinati. Unieuro propone così una soluzione completa per chi cerca efficienza e praticità in un unico prodotto. Basta solo andare sul sito Unieuro per averla.