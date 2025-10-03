Euronics SCOPPIA di PROMO: prezzi bomba su tanta tecnologia

Da Euronics ogni occasione diventa speciale, anche quando si tratta di scegliere tra console, accessori, elettrodomestici o televisori. Lo store propone un mix curioso: da un lato il richiamo irresistibile del gaming, dall’altro la voglia di rendere la casa più confortevole, senza dimenticare il piacere di avere sempre con sé dispositivi pratici. La varietà lascia spazio a ogni tipo di gusto e il bello è che non serve complicarsi: basta lasciarsi sorprendere e divertirsi. Le novità arrivano fresche, i prezzi sembrano fatti apposta per chi vuole concedersi qualcosa di nuovo ed il risultato è un mondo che alterna relax, gioco e praticità. Euronics ha tutto!

Le proposte bomba di Euronics

Le promozioni firmate Euronics spaziano dalle console più desiderate agli elettrodomestici che semplificano la vita. Nel reparto gaming la PlayStation 5 Digital Edition Slim si trova a 399,99 euro, la PlayStation 5 Slim a 499,99 euro, mentre la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World viene proposta a 509 euro. Chi pensa alla casa può contare sulla Philips friggitrice ad aria Serie 3000 a 149,90 euro, sul Dyson V10 Absolute a 379 euro e sulla De Longhi Magnifica Start a 349 euro.

Per chi sogna un cinema in salotto, Euronics offre il Sony Smart TV OLED UHD 4K 65″ a 1899 euro, l’LG Smart TV LED Serie UT91 UHD 4K 98″ a 1499 euro e il TCL Smart TV QLED UHD a 899 euro. Non mancano le chicche portatili: le AirPods Pro 3 Apple a 249 euro e il Chromebook Plus Acer 515 a 349 euro. Ancora una volta, Euronics dimostra come stile e funzionalità possano andare d’accordo.