Ad
NewsOfferteVolantini

Euronics SCOPPIA di PROMO: prezzi bomba su tanta tecnologia

Le promozioni Euronics trasformano il tempo libero e la casa con console tv accessori e piccoli elettrodomestici a prezzi davvero interessanti

scritto da Rossella Vitale
Euronics SCOPPIA di PROMO: prezzi bomba su tanta tecnologia

Da Euronics ogni occasione diventa speciale, anche quando si tratta di scegliere tra console, accessori, elettrodomestici o televisori. Lo store propone un mix curioso: da un lato il richiamo irresistibile del gaming, dall’altro la voglia di rendere la casa più confortevole, senza dimenticare il piacere di avere sempre con sé dispositivi pratici. La varietà lascia spazio a ogni tipo di gusto e il bello è che non serve complicarsi: basta lasciarsi sorprendere e divertirsi. Le novità arrivano fresche, i prezzi sembrano fatti apposta per chi vuole concedersi qualcosa di nuovo ed il risultato è un mondo che alterna relax, gioco e praticità. Euronics ha tutto!

Intanto anche gli sconti Amazon si intrecciano con codici vantaggiosi pronti a sorprendere. Codiciscontotech [clicca qua su questo link speciale] e Tecnofferte [entra qui su questo link] rappresentano i canali Telegram dove il risparmio diventa esperienza autentica. Iscriversi è lasciarsi travolgere dall’energia di occasioni irripetibili che accendono ogni acquisto di entusiasmo intenso e consapevole.

Le proposte bomba di Euronics

Le promozioni firmate Euronics spaziano dalle console più desiderate agli elettrodomestici che semplificano la vita. Nel reparto gaming la PlayStation 5 Digital Edition Slim si trova a 399,99 euro, la PlayStation 5 Slim a 499,99 euro, mentre la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World viene proposta a 509 euro. Chi pensa alla casa può contare sulla Philips friggitrice ad aria Serie 3000 a 149,90 euro, sul Dyson V10 Absolute a 379 euro e sulla De Longhi Magnifica Start a 349 euro.

Per chi sogna un cinema in salotto, Euronics offre il Sony Smart TV OLED UHD 4K 65″ a 1899 euro, l’LG Smart TV LED Serie UT91 UHD 4K 98″ a 1499 euro e il TCL Smart TV QLED UHD a 899 euro. Non mancano le chicche portatili: le AirPods Pro 3 Apple a 249 euro e il Chromebook Plus Acer 515 a 349 euro. Ancora una volta, Euronics dimostra come stile e funzionalità possano andare d’accordo.

volantino euronics
volantino euronics
Screenshot
Screenshot
volantino euronics
Screenshot
Screenshot
Screenshot
volantino euronics
Screenshot
Screenshot
volantino euronics
volantino euronics
volantino euronics
volantino euronics
volantino euronics
volantino euronics
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.