TIM xTe 120 Giga Week ritornerà per Halloween

Il mese di ottobre 2025 sembra essere particolarmente ricco per tutti i clienti dell’operatore telefonico italiano TIM. Quest’ultimo ha già infatti proposto una super promozione per celebrare la festa dei nonni che si è tenuta ieri 2 ottobre 2025. Tuttavia, ci stiamo già avvicinando alla festività legata ad Halloween. Per questa occasione, l’operatore TIM ha intenzione di proporre ad alcuni suoi già clienti selezionati l’attivazione della promo aggiuntiva denominata TIM xTe 120 Giga Week.

TIM, per Halloween in arrivo la promo aggiuntiva TIM xTe 120 Giga Week

Per celebrare la festività di Halloween, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre una super promozione aggiuntiva. Come già detto in apertura, ci stiamo riferendo alla promo nota con il nome di TIM xTe 120 Giga Week. Quest’ultima sarà proposta nel corso delle prossime settimane soltanto ad alcuni già clienti selezionati dell’operatore telefonico.

In particolare, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 2,99 euro una tantum e riceveranno un bundle contenente fino a 120 GB di traffico dati extra da aggiungere a qjelli già previsti dalla propria offerta. So tratta come detto di una promo aggiuntiva e non prevede alcun rinnovo. Secondo quanto è stato riportato, la promo in questione rimarrà disponibile per sette giorni. Al termine di questi giorni, la promo sarà disattivata in maniera automatica.

Si tratta ancora una volta di un’opportunità davvero unica che proporrà l’operatore telefonico italiano TIM ad alcuni suoi già clienti fortunati. Questi ultimi saranno avvisati per mezzo di vari canali, tra cui tramite notifica nell’app ufficiale MyTIM e per mezzo di una apposita campagna SMS che avvierà l’operatore nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo comunque che chi non è ancora cliente di TIM potrà passare attivando tante offerte di rete mobile di rilievo. Tra queste, ricordiamo ad esempio la super offerta mobile dedicata ai clienti con una età inferiore ai 30 anni, ovvero l’offerta TIM Young