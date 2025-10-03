Tile: riscontrati problemi con i localizzatori Bluetooth

Di recente, i localizzatori Bluetooth sono diventati strumenti sempre più diffusi per tenere traccia di oggetti personali come chiavi, portafogli e zaini. Tra questi, i dispositivi Tile hanno conquistato una fetta significativa del mercato. Competendo così direttamente con gli AirTag di Apple. Eppure, recenti ricerche condotte dal Georgia Institute of Technology hanno evidenziato potenziali rischi legati alla sicurezza e alla privacy degli utenti. Mettendo in luce vulnerabilità che potrebbero avere conseguenze gravi. A differenza dei sistemi Apple, che cifrano le trasmissioni e diffondono esclusivamente un ID temporaneo, Tile invia anche l’indirizzo MAC del dispositivo senza alcuna forma di crittografia.

Tile: ecco cosa non va con i localizzatori

Ciò significa che informazioni sensibili, tra cui la posizione dell’utente e l’identificativo del dispositivo, possono essere intercettate. Ciò attraverso strumenti di radiofrequenza. I dati vengono poi trasmessi ai server dell’azienda, sollevando dubbi sulla possibilità che tali informazioni vengano archiviate in chiaro, permettendo teoricamente a terzi di ricostruire i movimenti di una persona. E non è tutto. La ricerca ha rilevato che la generazione degli ID dei dispositivi Tile è prevedibile. Acquisendo un solo codice, un attaccante potrebbe calcolare quelli futuri e tracciare il dispositivo in modo continuativo.

Non meno preoccupante è la possibilità di manipolare le informazioni trasmesse. Un malintenzionato potrebbe registrare i segnali di un Tile e ritrasmetterli in un’altra posizione. Creando false tracce e facendo apparire una persona come responsabile di un comportamento che non ha compiuto. Inoltre, la funzione antifurto, pensata per proteggere gli oggetti smarriti, può rappresentare un ulteriore rischio. Se attivata, il dispositivo diventa invisibile anche per l’utente stesso, rendendo difficile accorgersi della presenza di un Tile nascosto. Tale scenario apre la porta a potenziali abusi, come il tracking non autorizzato o lo stalking.

Dispositivi sempre più connessi offrono comodità e funzionalità avanzate, ma espongono anche gli utenti a rischi concreti. La situazione di Tile richiama l’attenzione su quanto sia importante implementare protocolli di sicurezza solidi e trasparenti. In tal modo è possibile garantire che la tecnologia non diventi uno strumento di sorveglianza non autorizzata.