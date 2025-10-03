Amazon lancia la Festa delle Offerte Prime il 7 e 8 ottobre

Amazon annuncia ufficialmente il ritorno della Festa delle Offerte Prime, fissata per il 7 e l’8 ottobre. Per due giorni, i clienti Prime potranno approfittare di centinaia di migliaia di promozioni su prodotti di tutte le categorie. Si anticipa così lo shopping natalizio ma soprattutto si avrà la possibilità di ottenere notevoli risparmi. L’evento partirà un minuto dopo la mezzanotte ed includerà offerte su marchi molto amati come Philips, Adidas, Sony, De’Longhi, Kenwood e Foppapedretti.

I clienti avranno accesso a promozioni dedicate su articoli per la casa, cucina, elettronica, moda, bellezza e giochi. Ma non solo. Saranno inclusi anche moltissimi prodotti Made in Italy disponibili in una vetrina speciale. In questo modo, Amazon offrirà la possibilità di risparmiare, ma anche di sostenere piccole e medie imprese italiane. La società ha infatti sottolineato che l’iniziativa rappresenta un momento chiave per aprire ufficialmente la stagione dello shopping natalizio.

Offerte anticipate, novità tecnologiche e servizi esclusivi per i clienti Amazon Prime

Già da settembre i clienti Prime hanno potuto accedere ad alcune promozioni anticipate, con sconti fino al 35% sui prodotti di bellezza e fino al 25% su articoli moda e sportivi di marchi come Boss, Lacoste e Levi’s. Anche AmazonFresh ha proposto vantaggi esclusivi, come riduzioni fino al 30% su grandi marchi del settore alimentare. Non mancano le offerte sui dispositivi Amazon, tra cui Echo, Kindle e Fire TV, disponibili a partire dal 1° ottobre.

Durante la Festa delle Offerte Prime, sarà possibile contare su consegne rapide e personalizzate. Ma soprattutto ricevere gli ordini in giornata, in un giorno, oppure scegliere modalità come Amazon Locker e Counter. In aggiunta, verranno offerte opzioni di pagamento flessibili, tra cui rateizzazione e Buoni Regalo Amazon.it. Gli studenti e i giovani tra i 18 e i 22 anni avranno accesso a un rimborso del 10% su categorie selezionate, oltre a un abbonamento Prime a metà prezzo.

L’evento sarà arricchito da Rufus, l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale generativa, che guiderà i clienti durante lo shopping con suggerimenti personalizzati e confronti rapidi tra prodotti. Grazie a questa novità, Amazon promette un’esperienza più semplice e mirata, capace di trasformare lo shopping online in un percorso ancora più semplice, veloce ed intuitivo.