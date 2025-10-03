Su Google Messaggi arrivano le menzioni nei gruppi

Una delle funzioni più attese dagli utenti di Google Messaggi sta finalmente per arrivare. Il supporto alle menzioni dirette nelle conversazioni di gruppo. L’aggiornamento arriva dopo anni di richieste e confronti con le principali app concorrenti. E con grande sopresa anche l’app di messaggistica di Google si prepara ad abbracciare il meccanismo del tag “@”. Che è già ampiamente diffuso su piattaforme come WhatsApp, Instagram, Slack e Google Chat.
Google Messaggi avrà suggerimenti automatici e notifiche visive per un’esperienza più intuitiva
Grazie alle menzioni, sarà possibile richiamare l’attenzione di un utente specifico all’interno di una chat condivisa. Senza quindi che il messaggio si perda tra le decine di notifiche quotidiane. Quando si viene menzionati, Google Messaggi mostrerà un’icona “@” accanto alla conversazione. Rendendo immediatamente chiaro che c’è un intervento rivolto direttamente all’utente. Un miglioramento semplice quindi. Ma molto efficace. Che rende la comunicazione nei gruppi molto più ordinata e personale.
La funzione è attualmente in fase avanzata di sviluppo. Ed è stata individuata nel codice dell’app, comparendo già in alcune schermate interne. Inizialmente si pensava che per menzionare un contatto si dovesse digitare manualmente il simbolo “@” seguito dal nome. Esattamente come avviene su WhatsApp. Tuttavia, gli ultimi test mostrano un approccio più fluido. Basterà iniziare a scrivere il nome del contatto per vedere apparire un suggerimento intelligente. Semplificando così ulteriormente l’interazione.
L’arrivo delle menzioni rientra nel più ampio aggiornamento grafico e funzionale di Google Messaggi. Che ha da poco adottato il nuovo linguaggio di design Material 3 Expressive. Con interfacce più morbide, leggibili e coerenti con il mondo Android moderno. Anche l’esperienza di scrittura sta subendo miglioramenti. Con l’intento di rendere la messaggistica più rapida, efficiente e centrata sull’utente.
Nonostante l’entusiasmo per questa nuova funzione, Google non ha ancora annunciato una data ufficiale di rilascio. Tuttavia il debutto potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Considerata la presenza del codice nell’app e il livello avanzato di sviluppo. Forse potrebbe arrivare in concomitanza con un aggiornamento più ampio dell’app.