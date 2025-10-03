Plaud Note: il registratore AI professionale con 112 lingue a misura di smartphone | RECENSIONE

Quando abbiamo avuto tra le mani il registratore AI Plaud Note, la prima reazione è stata di curiosità mista a un pizzico di scetticismo. Sul mercato esistono da anni registratori digitali più o meno validi, ma raramente capita di imbattersi in un prodotto che promette non soltanto di registrare audio in maniera chiara, ma di diventare un vero e proprio assistente intelligente per il lavoro e lo studio. L’idea di poter contare su un dispositivo che non si limita a memorizzare suoni, ma che riesce a trascrivere, riassumere, organizzare e persino generare insight da ciò che ascolta, ci è sembrata rivoluzionaria.

Le prime ore con il dispositivo ci hanno permesso di capire che non si trattava di uno dei tanti gadget AI presentati con grande hype ma destinati a restare inutilizzati in un cassetto. Al contrario, Plaud Note ci ha dato subito la sensazione di uno strumento pensato realmente per semplificare la vita lavorativa e personale, un alleato da usare in riunioni, durante interviste, per lezioni universitarie o persino per gestire telefonate importanti.

Il fatto che si appoggi a motori di intelligenza artificiale avanzati come GPT-5, Claude 4.0, Gemini 2.5 Pro e o3-mini ci ha trasmesso una certa fiducia: non parliamo di una soluzione improvvisata, ma di un ecosistema costruito sopra i modelli linguistici più potenti del momento. E questo, già di per sé, apre a possibilità che vanno molto oltre il semplice concetto di “registratore vocale”.

Sin dal primo utilizzo abbiamo apprezzato l’immediatezza. Non ci siamo dovuti perdere in lunghi settaggi o configurazioni complicate: un tocco e la registrazione parte, sia che ci si trovi in una sala riunioni, sia che si voglia catturare l’audio di una telefonata collegando Plaud Note allo smartphone tramite la custodia magnetica.

La sensazione che abbiamo avuto è che ogni aspetto sia stato progettato per ridurre al minimo l’attrito: registrare, trascrivere e ottenere un riepilogo diventa un gesto naturale, quasi invisibile. In un’epoca in cui spesso i software ci fanno perdere più tempo di quanto ce ne facciano guadagnare, un approccio simile fa la differenza.

Design e costruzione: il minimal fuso alla professionalità

Il secondo aspetto che ci ha colpiti è il design. Plaud Note si presenta con un look minimalista ed elegante, molto vicino a quello di un accessorio hi-tech premium. La scocca è sottile, con uno spessore di appena 0,117 pollici e un peso di 30 grammi. Significa che è più sottile di una carta di credito e praticamente impercettibile in tasca. Nelle prime giornate di test ci è capitato più volte di dimenticarci di averlo con noi, salvo poi ritrovarlo pronto all’uso senza alcun ingombro.

L’unità principale è realizzata con materiali solidi ma leggeri. Al tatto restituisce una buona sensazione di robustezza, senza mai sembrare fragile. Le linee verticali che caratterizzano la parte frontale non hanno solo una funzione estetica, ma contribuiscono anche a rendere il dispositivo più saldo tra le dita. Questo dettaglio si è rivelato utile soprattutto durante le registrazioni “al volo”, quando ci è capitato di doverlo prendere rapidamente e avviare con un tocco.

Un’altra caratteristica che abbiamo apprezzato è la custodia magnetica nera inclusa nella confezione, che consente di attaccare Plaud Note direttamente al retro dello smartphone compatibile con MagSafe. In questo modo non serve portarsi dietro accessori aggiuntivi: basta applicarlo al telefono e diventa un compagno naturale, sempre a portata di mano. Nel nostro caso, lo abbiamo provato sia su un iPhone che su un dispositivo Android con supporto magnetico, e in entrambi i casi la tenuta è risultata stabile.

L’estetica ricorda volutamente quella di un taccuino digitale, con un design lineare e sobrio che non attira troppo l’attenzione. È un aspetto importante, perché ci è capitato di usarlo in riunioni delicate e la sua presenza non ha mai dato l’impressione di un dispositivo invadente. In certi contesti, come colloqui o interviste, questo contribuisce a mettere le persone a proprio agio.

Ergonomia e portabilità: i punti di forza di Plaud Note

Dal punto di vista ergonomico, Plaud Note è pensato per essere usato senza complicazioni. L’avvio della registrazione avviene con una pressione prolungata, mentre con un semplice tocco breve si possono evidenziare momenti chiave. Nella pratica, durante un incontro di lavoro, abbiamo potuto segnalare in tempo reale le frasi più rilevanti senza interrompere la conversazione. In seguito, quelle stesse evidenziazioni si sono rivelate fondamentali nel momento in cui l’AI ha generato il riepilogo.

La leggerezza del dispositivo non è solo un dettaglio, ma un fattore chiave: 30 grammi equivalgono al peso di un paio di cuffiette wireless. Questo significa che portarlo con sé non comporta alcun sacrificio, nemmeno in giornate già cariche di accessori e strumenti di lavoro.

Un altro elemento che merita menzione è la batteria. Con una sola carica, Plaud Note è in grado di registrare fino a 30 ore consecutive o di restare in standby per 60 giorni. Durante i nostri test, lo abbiamo usato intensamente per più giorni di fila senza mai doverlo ricaricare. È chiaro che in un contesto reale nessuno registrerà 30 ore di fila, ma la certezza di non restare senza autonomia a metà di una riunione o di un viaggio è un plus enorme.

Memoria e archiviazione sono il fiore all’occhiello

Sul fronte dello storage, Plaud Note mette a disposizione 64 GB di memoria interna, equivalenti a circa 480 ore di registrazioni. Nei nostri test non siamo certo arrivati a saturare lo spazio, ma abbiamo apprezzato la tranquillità di sapere che non serve preoccuparsi di liberare memoria continuamente. Per chi lavora su progetti a lungo termine, come ricerche, indagini giornalistiche o serie di riunioni aziendali, questa capacità è un vero punto di forza.

Inoltre, tutte le registrazioni possono essere sincronizzate in cloud con un livello di sicurezza avanzato: SOC 2, HIPAA, GDPR ed EN18031. Significa che i dati non solo sono archiviati, ma anche protetti con standard di sicurezza riconosciuti a livello globale. Da giornalisti e professionisti, questo ci ha dato la serenità necessaria per usare Plaud Note anche in contesti delicati, senza temere violazioni o fughe di informazioni.

Accessori inclusi in confezione

La confezione è essenziale ma completa: oltre al dispositivo, troviamo la custodia magnetica nera, un anello magnetico e un cavo di ricarica magnetico. Tutti elementi pensati per un’esperienza d’uso fluida fin dal primo giorno. Non abbiamo dovuto acquistare nulla a parte: il setup è immediato e completo.

Se c’è un aspetto che ci ha convinti della reale utilità di Plaud Note è stato il suo comportamento in scenari concreti. Non ci siamo limitati a provarlo su un tavolo per testarne l’audio: lo abbiamo portato con noi durante riunioni di lavoro, colloqui, interviste sul campo, telefonate e persino in un’aula universitaria. Il risultato è stato un mix di affidabilità, precisione e soprattutto libertà: libertà di concentrarci davvero sulle conversazioni, senza più la paura di perdere dettagli importanti.

Registrazione in presenza con Plaud Note

Abbiamo iniziato con il test più naturale: una riunione di redazione. Cinque persone sedute attorno a un tavolo, voci che si sovrappongono, qualche risata e momenti di confronto acceso. In passato, in queste situazioni, uno di noi avrebbe dovuto prendere appunti frenetici, rischiando di perdere il filo della discussione. Con Plaud Note, invece, abbiamo semplicemente posato il dispositivo al centro del tavolo e avviato la registrazione.

Il microfono ha catturato l’audio ambientale in modo pulito e bilanciato, riducendo i rumori di sottofondo e distinguendo bene le voci anche quando si parlava quasi contemporaneamente. La funzione AI di riconoscimento dei parlanti ha poi fatto il resto: la trascrizione è stata arricchita da etichette che indicavano chi stesse parlando, rendendo più facile ricostruire i passaggi chiave.

Una delle funzioni che ci ha sorpreso di più è stata la possibilità di evidenziare i momenti importanti con un tocco breve. Durante la riunione, quando emergeva una decisione cruciale o un’idea da sviluppare, bastava un gesto rapido sul dispositivo per segnalarla. Più tardi, nel riepilogo generato dall’AI, quelle stesse evidenziazioni apparivano come punti salienti, rendendo la consultazione veloce e mirata.

La sensazione che abbiamo avuto è stata quella di una nuova forma di partecipazione: invece di distrarci con blocchi note o tastiere, potevamo dedicarci interamente alla conversazione, sapendo che Plaud Note stava catturando e organizzando tutto per noi.

Registrazione delle chiamate

Il secondo scenario che abbiamo testato è stato quello delle chiamate telefoniche. Per lavoro capita spesso di dover parlare con colleghi, fonti o clienti al telefono e ricordare ogni dettaglio può essere complesso. Plaud Note, grazie alla custodia magnetica compatibile MagSafe, si collega direttamente allo smartphone e registra la conversazione con chiarezza sorprendente.

Abbiamo provato con una chiamata internazionale e il risultato è stato impeccabile: entrambe le voci, la nostra e quella dell’interlocutore, sono state registrate con un volume equilibrato, senza distorsioni. Anche in questo caso, l’AI ha fatto un lavoro notevole: la trascrizione ha riconosciuto correttamente i due parlanti e ha suddiviso il dialogo in modo chiaro.

Il valore aggiunto sta nel poter trasformare la chiamata in un documento operativo. Dopo la conversazione, abbiamo ricevuto non solo il testo integrale, ma anche un riepilogo con azioni da svolgere, pronto da condividere con il resto del team. Questo ci ha fatto capire come Plaud Note non sia solo un registratore, ma un ponte tra comunicazione e produttività.

Interviste e colloqui, il forte di Plaud Note

Un altro campo in cui lo abbiamo messo alla prova è quello delle interviste giornalistiche. Chiunque faccia questo lavoro sa quanto sia cruciale non perdere sfumature, pause, inflessioni della voce. Abbiamo registrato una chiacchierata con un professionista del settore tecnologico e il Plaud Note si è comportato come un compagno silenzioso ma preziosissimo.

La trascrizione ha rispettato i tempi e i toni, e grazie al vocabolario personalizzato abbiamo potuto inserire in anticipo alcuni termini tecnici, così da evitare errori nella resa testuale. Questo ci ha fatto risparmiare ore di correzioni manuali, che normalmente sarebbero inevitabili.

Un dettaglio interessante è che, rileggendo la trascrizione, ci siamo resi conto che l’AI aveva individuato come “momento chiave” una risposta che avevamo quasi sottovalutato durante l’intervista. Questo ci ha permesso di recuperare un insight che altrimenti sarebbe andato perso. È un esempio concreto di come la tecnologia non si limiti a “fare il compitino”, ma possa offrire un reale valore aggiunto al nostro lavoro.

Lezioni e contesto accademico da non sottovalutare: Plaud Note è poliedrico

Abbiamo poi deciso di testarlo in un’aula universitaria, durante una lezione particolarmente densa di contenuti. Qui Plaud Note si è rivelato un strumento straordinario per studenti e ricercatori. Mentre il docente spiegava concetti complessi, non c’era bisogno di correre dietro a ogni parola: bastava ascoltare, sapendo che l’AI avrebbe trascritto tutto fedelmente.

Alla fine della lezione, il riepilogo automatico ci ha restituito non solo i punti principali, ma anche una mappa concettuale organizzata che ci ha aiutati a visualizzare le connessioni tra gli argomenti. Questo tipo di output, disponibile tra i modelli inclusi, è qualcosa che normalmente richiederebbe ore di studio e rielaborazione manuale.

Inoltre, la possibilità di inserire immagini come input – ad esempio una foto di una slide proiettata – ha completato l’esperienza, creando un archivio completo che unisce voce, testo e supporti visivi.

Memo vocali e uso personale

Infine, abbiamo provato Plaud Note in un contesto più informale, usando la registrazione per memo vocali personali. Qui emerge forse l’aspetto più “liberatorio”: non c’è bisogno di preoccuparsi di scrivere o digitare note veloci, basta parlare. L’AI trasforma la voce in testo, ordina i pensieri e permette di ritrovarli facilmente in seguito.

Ci è capitato, ad esempio, di usarlo durante un viaggio in treno per annotare idee su un articolo. Invece di aprire il laptop o il telefono, abbiamo semplicemente parlato a Plaud Note. Pochi minuti dopo, sull’app era già disponibile una trascrizione ordinata e pronta da rielaborare.

Input multimodale: un registratore che va oltre la voce

Una delle caratteristiche più interessanti del Plaud Note è senza dubbio la sua capacità di andare oltre la registrazione audio tradizionale, grazie al concetto di input multimodale. Durante le nostre prove ci siamo resi conto che non si tratta semplicemente di un vezzo tecnologico, ma di un modo concreto per arricchire il contesto delle registrazioni e rendere i contenuti molto più utili a posteriori.

Abbiamo avuto occasione di testare questa funzione in vari scenari. Ad esempio, durante una conferenza, mentre l’oratore proiettava slide dense di dati e grafici, non ci siamo limitati a registrare la sua voce. Abbiamo scattato una foto delle slide direttamente tramite l’app collegata al Plaud Note. L’AI, integrando audio e immagine, ha prodotto un output che non solo trascriveva il discorso, ma inseriva i riferimenti visivi nel punto giusto. Il risultato? Una sorta di verbale arricchito, dove la parola parlata e il contenuto visivo dialogano tra loro.

Lo stesso vale per le annotazioni di testo inserite manualmente: durante una riunione ci è capitato di scrivere velocemente un paio di concetti chiave direttamente nell’app. Quando abbiamo generato il riepilogo, quei concetti sono stati automaticamente incorporati, dando vita a un documento finale più strutturato e coerente.

Questa capacità di fondere audio, testo e immagini ci ha fatto percepire Plaud Note non solo come un registratore, ma come un vero hub di intelligenza applicata alla produttività. L’idea di “unire ciò che dici, ascolti, vedi e pensi”, come recita la descrizione ufficiale, non è rimasta sulla carta: nei nostri test si è concretizzata in uno strumento capace di semplificare davvero la gestione delle informazioni.

Evidenziare in tempo reale con Plaud Note

Un altro punto forte è la possibilità di evidenziare in tempo reale. Abbiamo già accennato a questa funzione nella parte precedente, ma vale la pena approfondirla. Non si tratta semplicemente di un “bookmark” digitale: quando si tocca Plaud Note durante una registrazione, l’AI attribuisce un peso diverso a quel segmento, trattandolo come un momento di rilievo.

Nell’uso pratico, questo ci ha permesso di avere documenti finali che non erano una semplice sequenza di testo, ma una struttura logica in cui i passaggi più importanti erano messi in primo piano. È come avere un assistente che, mentre ascolta, capisce quali sono i passaggi critici e li rende subito accessibili.

L’intelligenza artificiale al servizio dell’organizzazione

Un aspetto che ci ha convinti è che Plaud Note non cerca di stupire con funzioni AI fini a sé stesse, ma applica l’intelligenza artificiale per risolvere problemi reali. Abbiamo visto dispositivi che promettono magie, ma finiscono per complicare la vita. Qui, invece, l’integrazione è naturale e al servizio dell’utente.

Per esempio, abbiamo testato la funzione “Ask Plaud”, che permette di fare domande direttamente alle registrazioni. Immaginiamo di aver partecipato a una riunione lunga un’ora: al posto di rileggere tutta la trascrizione, basta chiedere “Quali sono stati i prossimi passi concordati?” e l’AI restituisce la risposta in pochi secondi, completa di contesto e riferimenti.

Durante i nostri test, questa funzione si è rivelata straordinaria. Abbiamo fatto domande precise come “Chi ha proposto l’idea X?” oppure “Qual era la scadenza menzionata per il progetto Y?”. In tutti i casi, la risposta è stata non solo corretta, ma anche arricchita da un estratto della trascrizione per verificare la fonte. Questo ci ha dato un senso di affidabilità e controllo: non è un’AI che inventa, ma che lavora sui dati effettivamente raccolti.

Trascrizione in 112 lingue: precisione globale, Plaud Note è un assistente poliglotta

Arriviamo ora a una delle funzioni che ci ha lasciati più impressionati: la trascrizione multilingue. Plaud Note supporta 112 lingue, con una precisione che abbiamo potuto testare direttamente in scenari reali.

Abbiamo provato con una riunione bilingue (italiano e inglese) e con una conversazione telefonica in spagnolo. In entrambi i casi la trascrizione è stata sorprendentemente accurata. Non solo: l’AI è stata in grado di rilevare automaticamente la lingua e attribuirla al parlante corretto. Questo significa che in contesti internazionali, come conferenze o team distribuiti su più paesi, non serve preoccuparsi di impostare manualmente la lingua: Plaud Note riconosce, trascrive e organizza in autonomia.

Un altro elemento che abbiamo apprezzato è la possibilità di inserire un vocabolario personalizzato. Abbiamo caricato alcuni termini tecnici legati al settore tech, come “SoC”, “latency”, “mesh networking”, e l’AI li ha gestiti senza errori. Chi lavora in ambiti specialistici sa quanto sia frustrante dover correggere continuamente le trascrizioni: qui, invece, il sistema impara e si adatta.

Inoltre, la trascrizione non si limita a essere una semplice sequenza di testo. Abbiamo notato che il formato finale è pulito, leggibile e già pronto per l’uso professionale. Paragrafi ordinati, punteggiatura corretta, nomi dei parlanti chiaramente etichettati: elementi che fanno risparmiare tempo prezioso.

Riepiloghi multidimensionali: un passo oltre la trascrizione

La vera differenza, rispetto a un qualsiasi registratore tradizionale, emerge quando si passa dal testo alla sintesi. Plaud Note è in grado di creare riepiloghi multidimensionali, cioè output diversi a seconda del contesto o del ruolo.

Abbiamo sperimentato questa funzione in un paio di scenari:

Dopo una riunione di lavoro, l’AI ha generato un verbale con i punti chiave e una lista di azioni operative, perfetta da condividere con il team.

Dopo una lezione universitaria, invece, abbiamo ottenuto una mappa concettuale che collegava i vari argomenti trattati, utile per lo studio e il ripasso.

In un colloquio, il riepilogo si è trasformato in una sorta di profilo sintetico dell’intervistato, con citazioni salienti e temi ricorrenti.

Questa versatilità ci ha convinti che Plaud Note non sia semplicemente un registratore AI, ma un assistente che si modella sulle esigenze dell’utente.

La presenza di oltre 3.000 modelli di riepilogo professionale disponibili significa che ogni categoria può trovare il formato più adatto: vendite, leadership, sanità, finanza, istruzione, giornalismo. Nei nostri test, abbiamo trovato particolarmente utile il modello “discussion summary”, che restituisce una panoramica chiara e immediata delle decisioni prese.

L’affidabilità della sicurezza e del cloud, ciò che i professionisti richiedono

Un ultimo punto che merita spazio riguarda la gestione sicura dei dati. In un’epoca in cui la privacy è un tema centrale, Plaud Note adotta standard elevati: SOC 2, HIPAA, GDPR ed EN18031.

Abbiamo avuto modo di verificare la fluidità della sincronizzazione cloud: le registrazioni sono state caricate velocemente e rese disponibili su altri dispositivi in pochi secondi. Ma ciò che ci ha dato maggiore fiducia è la certezza che i dati fossero crittografati e protetti, un aspetto fondamentale soprattutto quando si maneggiano conversazioni sensibili.

Da giornalisti, ci siamo chiesti: “Useremmo Plaud Note in un’intervista delicata?”. Dopo i nostri test, la risposta è stata sì. La combinazione tra hardware dedicato e infrastruttura sicura ci ha fatto percepire questo dispositivo come uno strumento affidabile anche in contesti professionali ad alto rischio.

Riepiloghi multidimensionali avanzati

Una delle funzioni più sorprendenti del Plaud Note è stata la gestione dei riepiloghi multidimensionali. Abbiamo avuto modo di testare diverse tipologie di output e ogni volta siamo rimasti colpiti dalla capacità dell’AI di adattarsi al contesto.

Durante una riunione strategica, ad esempio, il dispositivo ha generato tre versioni parallele del riepilogo:

Un documento dettagliato con tutti i passaggi della discussione.

Una lista di azioni operative pronta per essere inserita nel flusso di lavoro del team.

Una panoramica in stile “executive summary”, sintetica e adatta da condividere con i dirigenti.

Questo approccio ci ha permesso di avere più prospettive sulla stessa conversazione, senza dover riscrivere o rielaborare manualmente. È come se Plaud Note fosse in grado di leggere la situazione e fornire più strumenti da usare in base alle necessità.

Un’altra volta lo abbiamo provato durante un seminario. In questo caso il riepilogo si è trasformato in una vera e propria mappa concettuale, con collegamenti logici tra i temi trattati. Per chi studia o deve assimilare concetti complessi, è uno strumento che cambia radicalmente il modo di rivedere i contenuti.

Abbiamo apprezzato anche i modelli preimpostati: oltre 3.000 template professionali che coprono quasi ogni settore. Ne abbiamo testati alcuni, come quello per la sanità, per le vendite e per l’istruzione, e in tutti i casi il risultato è stato coerente e utile. Ma ciò che ci ha convinti ancora di più è stata la possibilità di creare template personalizzati, cuciti su misura per i nostri bisogni.

Piani software e valore degli abbonamenti

Il Plaud Note non è solo un dispositivo hardware, ma un ecosistema che vive grazie al software e ai piani di abbonamento.

Con lo Starter Plan gratuito, disponibile a tutti, si hanno 300 minuti di trascrizione al mese. È un’ottima base per chi vuole iniziare senza costi. Nei nostri test abbiamo potuto gestire diverse riunioni e chiamate senza mai sentirci troppo limitati.

Per chi invece fa un uso più intensivo, ci sono due opzioni:

Pro Plan a circa 8,33 $ al mese (fatturazione annuale), con 1.200 minuti di trascrizione .

Unlimited Plan a 19,99 $ al mese, con trascrizione illimitata.

Questi piani sbloccano non solo più tempo di registrazione, ma anche funzionalità aggiuntive: riepiloghi multidimensionali, template personalizzati, Ask Plaud senza limiti e modelli AI avanzati.

Dal nostro punto di vista, il Pro Plan rappresenta il compromesso ideale per chi lavora quotidianamente con riunioni e interviste. L’Unlimited Plan, invece, è pensato per professionisti che fanno delle trascrizioni una parte fondamentale del proprio lavoro, come giornalisti investigativi, avvocati o manager con un’agenda fitta di incontri.

Un elemento da non sottovalutare è la compatibilità con modelli AI di ultima generazione (GPT-5, Claude 4.0, Gemini 2.5 Pro). Questo significa che l’evoluzione del dispositivo non dipende solo dall’hardware, ma può migliorare nel tempo grazie agli aggiornamenti software.

Test pratici e impressioni personali con Plaud Note in più situazioni

Durante il nostro periodo di prova, abbiamo cercato di usare Plaud Note nel maggior numero possibile di contesti reali, anche al di fuori delle situazioni classiche.

In redazione

Lo abbiamo portato con noi durante le riunioni editoriali. La sensazione di potersi concentrare esclusivamente sul confronto, senza preoccuparsi di prendere appunti, è stata liberatoria. Quando poi abbiamo ricevuto il verbale generato automaticamente, completo di punti chiave ed evidenziazioni, ci siamo detti che difficilmente torneremo indietro.

In viaggio

Abbiamo provato a registrare note veloci in treno, semplicemente parlando a voce bassa vicino al microfono. Nonostante il rumore costante del convoglio, il risultato è stato sorprendentemente chiaro, merito della cancellazione del rumore AI. È stato come avere un diario digitale sempre a disposizione.

In interviste delicate

Abbiamo testato Plaud Note in un’intervista confidenziale, con la preoccupazione legata alla privacy. Sapere che il dispositivo rispetta standard di sicurezza come GDPR e HIPAA ci ha dato la serenità necessaria per usarlo senza esitazioni. In più, il design discreto ha contribuito a non mettere in imbarazzo l’intervistato.

In lezioni universitarie

Abbiamo usato Plaud Note in aula, registrando una lezione complessa di diritto. Il riepilogo generato è stato quasi perfetto: paragrafi chiari, concetti fondamentali ben isolati e persino un glossario dei termini ricorrenti. Se avessimo avuto uno strumento simile durante gli studi, probabilmente avremmo risparmiato settimane di lavoro.

Considerazioni finali e prezzo di Plaud Note

Dopo settimane di utilizzo intensivo, possiamo affermare senza esitazione che il Plaud Note non è solo un registratore vocale, ma un assistente AI per la produttività.

I suoi punti di forza principali sono:

Design ultra-compatto e leggero , che lo rende sempre portatile.

Registrazione di alta qualità , sia in presenza che al telefono.

Trascrizione precisa in 112 lingue , con vocabolario personalizzabile.

Riepiloghi multidimensionali che trasformano l’audio in documenti operativi.

Sicurezza dei dati garantita , con standard elevati di protezione.

Integrazione multimodale di audio, testo e immagini.

Abbiamo stimato che, grazie a Plaud Note, si possano risparmiare circa 260 ore di lavoro all’anno, un dato che si traduce in un valore economico significativo, soprattutto per chi lavora in team strutturati.

Certo, non è un dispositivo per tutti. Chi cerca un semplice registratore potrebbe trovarlo “eccessivo”. Ma per professionisti, studenti avanzati, giornalisti, avvocati, medici o manager, rappresenta un salto di qualità nel modo di gestire le informazioni.

Alla fine della nostra prova, ci siamo resi conto che la vera forza di Plaud Note non è tanto nella tecnologia che impiega, quanto nel modo in cui riesce a farci vivere le conversazioni in maniera più libera e consapevole. È come avere sempre con sé un assistente fidato, silenzioso ma attentissimo, che non si perde mai un dettaglio.

Ecco perché, chiudendo questa recensione, possiamo dire con convinzione che Plaud Note è uno di quei rari dispositivi che cambiano davvero il modo di lavorare e vivere, andando ben oltre le promesse di marketing. Ah, quasi dimenticavamo il prezzo: il dispositivo costa 169,90 € sia sul sito ufficiale che su Amazon. Si tratta della variante in colorazione Black.