Mappe AI mostrano quali coste rischiano di sparire sotto l’acqua

Ci sono notizie che, appena le leggi, ti si piantano in testa e non se ne vanno più. Non sono i soliti titoli da telegiornale, ma quelle informazioni che ti costringono a fare un passo indietro e a guardare il mondo con occhi diversi. E le nuove mappe di Climate Central sono esattamente questo tipo di notizia. Le apri, guardi la tua costa, la tua città, e per un attimo è come sbirciare da una serratura sul futuro, un futuro che, diciamocelo, non è affatto rassicurante.

Scienza e AI tracciano le coste a rischio nei prossimi secoli

Non si tratta di una predizione da sfera di cristallo, ma di scienza pura e dura. Dietro quelle linee blu che cancellano tratti di terraferma, c’è un modello chiamato CoastalDEM v2.1, un vero gioiello di tecnologia e analisi. Immagina un team di scienziati che ha passato anni a setacciare dati sull’altitudine delle nostre coste. Hanno poi dato in pasto tutto a un’intelligenza artificiale super-sofisticata, incrociando questi dati con le proiezioni sul livello del mare fornite dall’IPCC, l’ente che più di ogni altro è la bussola della ricerca climatica internazionale. Il risultato è una fotografia ad altissima risoluzione dei rischi, che ci mostra con una precisione chirurgica quali zone potrebbero finire sott’acqua non in un futuro remoto e nebuloso, ma nei prossimi secoli.

E qui casca l’asino, o meglio, qui si alza l’acqua. Gli scienziati non fanno giri di parole: se la temperatura media degli oceani dovesse aumentare di soli 2°C — un traguardo, purtroppo, che non è affatto fuori dalla nostra portata se continuiamo così — potremmo innescare lo scioglimento completo della calotta glaciale dell’Antartide occidentale. Le conseguenze a lungo termine? Un aumento del livello del mare di quasi quattro metri. Quattro metri! Un tempo che a noi sembra lunghissimo, un millennio, ma che geologicamente è un lampo.

Quando torni a guardare la mappa con questo dato in mente, la gola si stringe. Per l’Italia, in particolare per la Pianura Padana e il Nord-Est, lo scenario è drammatico. Non stiamo parlando solo di Venezia, che è da sempre in bilico, ma di città come Ravenna e Rimini, che vedrebbero le acque dell’Adriatico inghiottirle. Il mare penetrerebbe nell’entroterra, mettendo in pericolo persino centri abitati come Ferrara o Padova. Ma il Tirreno non è da meno: da Pisa a Viareggio, da Fiumicino a Ostia, nomi che evocano vacanze e spiagge, potrebbero ritrovarsi sommersi da un mare non più amico, ma invasore.

Capire queste proiezioni non deve paralizzarci, ma al contrario, deve scuoterci. Quelle macchie blu non sono solo numeri su uno schermo; sono le piazze dove camminiamo, le case dove viviamo, i luoghi che hanno visto nascere la nostra storia e cultura. Sono la prova tangibile di quanto sia fragile l’equilibrio in cui viviamo. Vedere il rischio con questa chiarezza è un monito potente. Ci ricorda che ogni sforzo, ogni scelta per ridurre le emissioni, per proteggere le nostre coste o per adottare stili di vita più sostenibili, non è mai un gesto troppo piccolo o insignificante. È l’unica via per assicurarci che queste mappe restino solo delle proiezioni e non diventino, in un futuro non troppo lontano, la nostra amara e sommersa realtà.