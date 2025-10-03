Pixel, nuovo Aggiornamento di sistema Google Play di settembre 2025

Nell’ultimo giorno di settembre, Google ha pubblicato un nuovo Aggiornamento di sistema per i dispositivi Pixel. Il pacchetto porta la data di riferimento al “1 settembre 2025”, sostituendo quello rilasciato ad agosto. L’update arriva a distanza di poco più di due settimane dal precedente e rappresenta un ritorno alla cadenza regolare. In particolare dopo l’interruzione estiva causata da bug che avevano bloccato la distribuzione per diversi utenti.

Il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 80MB e, come di consueto, non è accompagnato da un changelog dettagliato. Google si limita a segnalare miglioramenti generali in termini di stabilità e sicurezza. La sua distribuzione è già attiva sul canale stabile per tutti i Pixel che eseguono Android 16 QPR1 e il pacchetto si installa senza particolari difficoltà, a conferma di una maggiore stabilità rispetto ai mesi precedenti.

Google Pixel: come scaricare e installare l’aggiornamento

Per installare un Aggiornamento di sistema GooglePlay, è sufficiente accedere alle impostazioni del dispositivo. Su Pixel è disponibile il percorso “Impostazioni”, poi “Sicurezza e privacy”, “Sistema e aggiornamenti” e “Aggiornamento di sistema Google Play”. Con Android 16 QPR1 però è stata introdotta anche una scorciatoia alternativa, ovvero “Impostazioni”, “Sistema “, “Aggiornamenti software” e infine “Aggiornamento di sistema Google Play”.

Da qui, basta selezionare “Cerca aggiornamenti” per avviare la ricerca manuale e poi toccare su “Scarica e installa”. In alcuni casi, lo smartphone può avere già completato automaticamente il download, mostrando direttamente l’opzione per riavviare il dispositivo. Dopo il riavvio, nella schermata di sistema comparirà la nuova data “1 settembre 2025”, segno che l’update è stato correttamente installato.

Questi aggiornamenti, pur non introducendo nuove funzioni visibili, svolgono un ruolo fondamentale. Essi infatti migliorano la sicurezza del sistema operativo e garantiscono la compatibilità con i servizi Google, mantenendo il dispositivo efficiente nel tempo. Insomma, per i Pixel, dopo un’estate piuttosto turbolenta, il rilascio regolare del pacchetto di settembre rappresenta un segnale positivo di continuità e affidabilità.