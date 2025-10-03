Internet: ecco il nuovo router quantistico senza perdita di dati

Un passo decisamente incredibile per quanto riguarda il futuro della connettività a Internet è stato svolto in Giappone presso l’Università di Tohoku dove alcuni ricercatori sono riusciti a mettere a punto un router fotonico in grado di trasmettere i dati quantistici ad una velocità impressionante mantenendone la fedeltà al di sopra del 99%, si tratta non solo di un vero e proprio record tecnico ma anche di un passo importante verso una società connessa tramite tecnologie quantistiche veloci e sicure.

Come se non bastasse il dispositivo in questione è stato progettato per funzionare con le stesse lunghezze d’onda delle infrastrutture già presenti al mondo, ciò di fatto consente di evitare la costruzione di una rete parallela e come se non bastasse la perdita del segnale è stata davvero esigua stiamo parlando infatti di 0,06 dB ovvero l’1,3%.

Nuova tecnologia

A rendere possibile tutto ciò è la presenza di un particolare interferometro di forma rettangolare, quest’ultimo consente infatti di risparmiare componenti e allo stesso tempo di mantenere inalterata la polarizzazione dei fotoni, ovvero il loro orientamento all’interno del campo elettrico, proprio quest’ultima infatti viene utilizzata per codificare le informazione, di conseguenza maggiore e la fedeltà tra ciò che parte e ciò che arriva tanto maggiore sarà la precisione di trasmissione dei dati di conseguenza tanto minore sarà la perdita.

Il router sviluppato dal team giapponese ha mostrato di avere una grande efficienza sia nella trasmissione dei fotoni singoli sia nella trasmissione dei fotoni entangled, ovvero quei fotoni intrecciati che mantengono la loro connessione anche a grandi distanze, si tratta di un passo decisamente impressionante poiché l’entanglement è la chiave per comunicazioni quantistiche ultras sicure e per il calcolo distribuito quantistico.

Questo progetto dunque unisce tutto quello che la futura rete quantistica dovrà offrire, compatibilità con infrastrutture di rete attuale, bassa perdita, stabilità operativa e capacità di gestire stati quantici complessi.