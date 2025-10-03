Nvidia RTX 50 Super: arrivano le prime conferme?

Le ultime settimane hanno visto emergere nuovi indizi sul futuro della serie Nvidia GeForce RTX 50. Accendendo l’interesse degli appassionati di tecnologia. A sorprendere gli osservatori è stato un dettaglio apparso su un portale di un produttore di alimentatori, Seasonic, che ha temporaneamente incluso nel suo calcolatore online i modelli GeForce RTX 5070 Super e RTX 5070 Ti Super. Tale episodio, anche se involontario, suggerisce che Nvidia stia preparando una revisione della sua attuale gamma di schede grafiche. L’inserimento dei nomi Super ha innescato nuove speculazioni su un possibile refresh di metà ciclo per le GPU della serie RTX 50. Fonti del settore avevano precedentemente escluso un lancio nel 2025, ma il recente sviluppo indica che Nvidia potrebbe puntare al CES 2026 come vetrina per tali schede, anche se qualsiasi conferma ufficiale manca ancora.

Nvidia RTX 50 Super: ecco i dettagli emersi

Il potenziale aggiornamento più rilevante riguarda la memoria video. Elemento cruciale per le prestazioni in applicazioni grafiche avanzate e giochi moderni. Le indiscrezioni parlano dell’adozione di moduli GDDR7 da 3 GB, che porterebbero la RTX 5070 Super a 18 GB di VRAM e la RTX 5070 Ti Super a 24 GB. Tale incremento potrebbe rispondere alle esigenze di carichi di lavoro più intensi e a una domanda crescente di schede capaci di gestire ambienti grafici complessi. Non meno significativo è il possibile aumento dei consumi energetici. Stando ai dati emersi, la RTX 5070 Super potrebbe richiedere fino a 275W di TDP. Mentre la versione Ti Super arriverebbe a 350W, riflettendo le prestazioni potenziate e la maggiore memoria.

Anche se Nvidia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, la comparsa di tali modelli nei sistemi di un partner come Seasonic costituisce la prova più concreta finora disponibile sull’esistenza delle schede RTX 50 Super. Ciò evidenzia una dinamica consolidata nel mercato delle schede grafiche: l’anticipazione di nuove versioni attraverso partner hardware o leak occasionali contribuisce a mantenere alta l’attenzione della comunità. In un settore caratterizzato da rapide evoluzioni tecnologiche e crescenti esigenze di elaborazione grafica, le ipotetiche RTX 50 Super potrebbero rappresentare un nuovo standard per le schede di fascia alta. Sottolineando come innovazione e strategia commerciale restino strettamente intrecciate.