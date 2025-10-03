Nuovo logo Google Home su iOS: l’AI Gemini diventa protagonista

Google ha iniziato a distribuire un aggiornamento per l’app Home su iPhone che porta con sé un dettaglio grafico destinato a non passare inosservato. La vecchia icona, piatta e minimalista, viene sostituita da un nuovo logo caratterizzato da un gradiente cromatico, ispirato allo stile adottato per Gemini lo scorso luglio. Il risultato è un effetto visivo più moderno, quasi “vetroso”, che rispecchia la volontà di uniformare il linguaggio grafico dei prodotti Google alla nuova identità con l’ AI al centro.

Il cambiamento di stile, segnalato da diversi utenti e ripreso anche da osservatori come Tom Warren, è già visibile sulla schermata Home degli iPhone aggiornati. Per ora la novità resta esclusiva di iOS, ma il lancio su Android è comunque scontato, anche se non è stato ancora ufficializzato. In ogni caso, l’aggiornamento grafico anticipa cambiamenti più profondi che interesseranno l’intera piattaforma Google Home.

Gemini al centro dell’ecosistema domestico di Google

La scelta di rinnovare il logo non è soltanto estetica. Google ha annunciato un evento fissato per il 1° ottobre, durante il quale Gemini sarà integrato ufficialmente all’interno dell’ecosistema domestico. L’app Home diventerà così il punto di accesso principale per gestire dispositivi e automazioni, con funzioni basate sull’IA multimodale. Gemini promette di comprendere meglio le richieste degli utenti, gestire compiti più complessi e adattarsi alle esigenze quotidiane in modo più naturale rispetto all’attuale Assistant.

In occasione dell’evento, sono attese anche novità hardware, tra cui una Nest Cam aggiornata con supporto al video 2K e un nuovo smart speaker progettato per sfruttare le capacità avanzate di Gemini. Dopo le difficoltà ammesse negli ultimi mesi con Assistant e il sistema Home, Google punta quindi a un rilancio più “ambizioso”, in cui AI e design si uniscono per offrire un’esperienza più coerente e potente. L’icona ridisegnata su iOS diventa così un segnale simbolico. L’inizio di un’evoluzione che riguarda non solo l’aspetto grafico, ma anche la sostanza stessa dei servizi digitali offerti da Google.